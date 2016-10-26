Минюст внес в единый государственный реестр 934 ведомства в отношении должностных лиц времен В.Януковича

"В единый государственный реестр лиц, которые есть в ведомстве Минюста и сейчас функционируют, внесены 934 сведения о люстрации граждан. Ведение этого реестра обеспечивает прозрачность и информирование общества о применении запретов к лицам, которые на момент применения к ним закона находились на государственных должностях, или в будущем будут претендовать на государственные должности", - отметила Т.Козаченко.