Минюст внес в единый государственный реестр 934 ведомства в отношении должностных лиц времен В.Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Минюсте внесли в единый государственный реестр 934 ведомства о лицах, попавших под закон о люстрации, находясь на государственных должностях во времена экс-президента Виктора Януковича. Об этом в прямом эфире канала "112 Украина" заявила Татьяна Козаченко - директор департамента по вопросам люстрации Минюста, передает УНН.
"В единый государственный реестр лиц, которые есть в ведомстве Минюста и сейчас функционируют, внесены 934 сведения о люстрации граждан. Ведение этого реестра обеспечивает прозрачность и информирование общества о применении запретов к лицам, которые на момент применения к ним закона находились на государственных должностях, или в будущем будут претендовать на государственные должности", - отметила Т.Козаченко.