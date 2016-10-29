Минулої доби в зоні АТО загинув один військовий, сім зазнали поранень - А.Лисенко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець і ще семеро бійців зазнали поранень. Про це сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко під час брифінгу, передає УНН.
"Внаслідок активних бойових дій один український військовослужбовець загинув, сім отримали поранення. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна", - сказав він.
Нагадаємо, бойовики за добу, з 28 на 29 жовтня, 55 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.