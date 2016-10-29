За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один военный, семь получили ранения - А.Лысенко

КИЕВ. 29 октября. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий и еще семь бойцов получили ранения. Об этом сказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко во время брифинга, передает УНН.