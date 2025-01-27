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Мінсоцполітики: призупинка допомоги США поки не дуже вплинула на проекти соціальної політики

Мінсоцполітики: призупинка допомоги США поки не дуже вплинула на проекти соціальної політики

Київ • УНН

 • 23194 перегляди

Міністерка соціальної політики повідомила про незначний вплив призупинення іноземної допомоги США на соціальну сферу. Україна має підтримку від європейських партнерів та Світового банку, що компенсує обмеження.

Розпорядження президента США Дональда Трампа про припинення іноземної допомоги США на 90 днів поки не дуже вплинуло на соціальну політику України. Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.

Деталі 

"Поки не дуже [вплинула], тому що в нас є велика кількість домовленостей з партнерами з Європи, зокрема з Великою Британією, зі Світовим банком, де системно надається підтримка. Ну і ця зупинка, вона не стосується великих проектів, які заходять в бюджет, вона стосується підтримки громадського сектору", - зазначила Жолнович.

Також, за словами міністерки, хоч деякі проекти фінансуються США, втім підтримка інших партнерів компенсує запроваджені обмеження.

"По-перше, ми тільки зʼясовуємо, щодо яких підрядників умовно буде зупинене фінансування, бо воно тільки припинене. Поки не критично", - підсумувала міністерка.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що Держдепартамент США видав розпорядження про тимчасове припинення фінансування програм іноземної допомоги на 90 днів. 

Президент України заявив, що військова допомога США не зупинена, попри обмеження на 90 днів гуманітарних програм. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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