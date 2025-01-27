Минсоцполитики: приостановка помощи США пока не очень повлияла на проекты социальной политики
Киев • УНН
Министр социальной политики сообщила о незначительном влиянии приостановления иностранной помощи США на социальную сферу. Украина имеет поддержку от европейских партнеров и Всемирного банка, что компенсирует ограничения.
Распоряжение президента США Дональда Трампа о прекращении иностранной помощи США на 90 дней пока не очень повлияло на социальную политику Украины. Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович во время брифинга в понедельник, передает корреспондент УНН.
Детали
"Пока не очень [повлияло], потому что у нас есть большое количество договоренностей с партнерами из Европы, в частности с Великобританией, со Всемирным банком, где системно предоставляется поддержка. Ну и эта остановка, она не касается крупных проектов, которые заходят в бюджет, она касается поддержки общественного сектора", - отметила Жолнович.
Также, по словам министра, хоть некоторые проекты финансируются США, поддержка других партнеров компенсирует нынешние ограничения.
"Во-первых, мы только выясняем, по каким подрядчикам условно будет остановлено финансирование, потому что оно только остановлено. Пока не критично", - подытожила министр.
Напомним
Ранее УНН писал, что Госдепартамент США издал распоряжение о временном прекращении финансирования программ иностранной помощи на 90 дней.
Президент Украины заявил, что военная помощь США не остановлена, несмотря на ограничение на 90 дней гуманитарных программ.