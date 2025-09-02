"Мінський процес завершено": в ОБСЄ відреагували на мирне врегулювання між Вірменією та Азербайджаном

$41.320.06
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 15592 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 26219 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 33072 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 179363 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 103577 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 186590 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 193943 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 164052 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 131621 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії

Ексклюзив

1 вересня, 14:20
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 26220 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo1 вересня, 09:46 • 70817 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують

Ексклюзив

1 вересня, 07:50
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 186590 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto

Ексклюзив

1 вересня, 06:45
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 193943 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення1 вересня, 05:46
"Мінський процес завершено": в ОБСЄ відреагували на мирне врегулювання між Вірменією та Азербайджаном

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Глава МЗС Фінляндії та генсек ОБСЄ оголосили про припинення Мінського процесу. Це рішення пов'язане з мирними угодами між Вірменією та Азербайджаном.

"Мінський процес завершено": в ОБСЄ відреагували на мирне врегулювання між Вірменією та Азербайджаном

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен разом із генсеком ОБСЄ Феридуном Сінірліоглу 1 вересня вийшли із заявою про припинення Мінського процесу. Це означає завершення дипломатичних зусиль ОБСЄ у зв’язку з підписанням миру між Вірменією та Азербайджаном, передає УНН з посиланням на ОБСЄ.

Деталі

Високопосадовці Організації безпеки та співробітництва в Європі прийняли рішення припинити діяльність структур, які були створені для врегулювання конфлікту навколо Нагірного Карабаху між Вірменією та Азербайджаном. Співголовами Мінського процесу були США, росія та Франція.

Я хотіла би ще раз висловити свої найщиріші вітання Вірменії та Азербайджану з їхніми історичними угодами щодо миру та нормалізації відносин та їхнім рішучим рішенням розпочати їх швидке виконання

- прокоментувала Еліна Валтонен.

Фінляндія головує у ОБСЄ 2025 року. Рішення міністерської ради організації підтверджує попередні домовленості між Вірменією та Азербайджаном. За це проголосували всі 57 країн-членів ОБСЄ.

8 серпня у Вашингтоні прем’єр-міністром Вірменії Ніколо Пашиняном і президентом Азербайджаном Ільхамом Алієвим було підписано спільну декларацію. Під час церемонії підписання декларації був присутній президент США Дональд Трамп.

Повністю Мінський процес припинить існування 1 грудня 2025 року.

Контекст

Мінський процес було започатковано у 1992 році як формат мирного врегулювання між Вірменією та Азербайджаном під головуванням ОБСЄ. Нагірний Карабах це регіон з переважно вірменським населенням. Азербайджан вважав цю територію окупованою Вірменією після першої карабаської війни 1992-1994 років. Під час 44-денної війни 2020 року Азербайджану вдалося повернути частину території Карабаху під свій контроль. У вересні 2023 року Баку повністю відновив свою владу в регіоні.

Протистояння, яке тривало понад 35 років, завершилося мирними домовленостями.

Взаємне визнання та без силових операцій: Вірменія та Азербайджан оприлюднили текст мирної угоди11.08.25, 19:15 • 17468 переглядiв

Єгор Брайлян

ПолітикаНовини Світу
Організація з безпеки і співробітництва в Європі
Ільхам Алієв
Нікол Пашинян
Вашингтон
Дональд Трамп
Вірменія
Азербайджан