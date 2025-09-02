"Мінський процес завершено": в ОБСЄ відреагували на мирне врегулювання між Вірменією та Азербайджаном

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен разом із генсеком ОБСЄ Феридуном Сінірліоглу 1 вересня вийшли із заявою про припинення Мінського процесу. Це означає завершення дипломатичних зусиль ОБСЄ у зв’язку з підписанням миру між Вірменією та Азербайджаном, передає УНН з посиланням на ОБСЄ.

Деталі

Високопосадовці Організації безпеки та співробітництва в Європі прийняли рішення припинити діяльність структур, які були створені для врегулювання конфлікту навколо Нагірного Карабаху між Вірменією та Азербайджаном. Співголовами Мінського процесу були США, росія та Франція.

Я хотіла би ще раз висловити свої найщиріші вітання Вірменії та Азербайджану з їхніми історичними угодами щодо миру та нормалізації відносин та їхнім рішучим рішенням розпочати їх швидке виконання - прокоментувала Еліна Валтонен.

Фінляндія головує у ОБСЄ 2025 року. Рішення міністерської ради організації підтверджує попередні домовленості між Вірменією та Азербайджаном. За це проголосували всі 57 країн-членів ОБСЄ.

8 серпня у Вашингтоні прем’єр-міністром Вірменії Ніколо Пашиняном і президентом Азербайджаном Ільхамом Алієвим було підписано спільну декларацію. Під час церемонії підписання декларації був присутній президент США Дональд Трамп.

Повністю Мінський процес припинить існування 1 грудня 2025 року.

Контекст

Мінський процес було започатковано у 1992 році як формат мирного врегулювання між Вірменією та Азербайджаном під головуванням ОБСЄ. Нагірний Карабах це регіон з переважно вірменським населенням. Азербайджан вважав цю територію окупованою Вірменією після першої карабаської війни 1992-1994 років. Під час 44-денної війни 2020 року Азербайджану вдалося повернути частину території Карабаху під свій контроль. У вересні 2023 року Баку повністю відновив свою владу в регіоні.

Протистояння, яке тривало понад 35 років, завершилося мирними домовленостями.

