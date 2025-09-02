$41.320.06
«Минский процесс завершен»: в ОБСЕ отреагировали на мирное урегулирование между Арменией и Азербайджаном

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Глава МИД Финляндии и генсек ОБСЕ объявили о прекращении Минского процесса. Это решение связано с мирными соглашениями между Арменией и Азербайджаном.

«Минский процесс завершен»: в ОБСЕ отреагировали на мирное урегулирование между Арменией и Азербайджаном

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен вместе с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу 1 сентября выступили с заявлением о прекращении Минского процесса. Это означает завершение дипломатических усилий ОБСЕ в связи с подписанием мира между Арменией и Азербайджаном, передает УНН со ссылкой на ОБСЕ.

Детали

Высокопоставленные должностные лица Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе приняли решение прекратить деятельность структур, которые были созданы для урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном. Сопредседателями Минского процесса были США, Россия и Франция.

Я хотела бы еще раз выразить свои самые искренние поздравления Армении и Азербайджану с их историческими соглашениями о мире и нормализации отношений и их решительным решением начать их быстрое выполнение

- прокомментировала Элина Валтонен.

Финляндия председательствует в ОБСЕ в 2025 году. Решение министерского совета организации подтверждает предыдущие договоренности между Арменией и Азербайджаном. За это проголосовали все 57 стран-членов ОБСЕ.

8 августа в Вашингтоне премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым была подписана совместная декларация. Во время церемонии подписания декларации присутствовал президент США Дональд Трамп.

Полностью Минский процесс прекратит существование 1 декабря 2025 года.

Контекст

Минский процесс был начат в 1992 году как формат мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном под председательством ОБСЕ. Нагорный Карабах — это регион с преимущественно армянским населением. Азербайджан считал эту территорию оккупированной Арменией после первой карабахской войны 1992-1994 годов. Во время 44-дневной войны 2020 года Азербайджану удалось вернуть часть территории Карабаха под свой контроль. В сентябре 2023 года Баку полностью восстановил свою власть в регионе.

Противостояние, длившееся более 35 лет, завершилось мирными договоренностями.

Егор Брайлян

ПолитикаНовости Мира
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Ильхам Алиев
Никол Пашинян
Вашингтон
Дональд Трамп
Армения
Азербайджан