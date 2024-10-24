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Міноборони впровадило нові стандарти якості форми для ЗСУ

Київ • УНН

 • 19631 перегляди

Міністерство оборони України впровадило нові стандарти контролю якості речового забезпечення для ЗСУ. Перевірка зразків проводитиметься за сучасними міжнародними методиками на всіх етапах виробництва.

Міноборони впровадило нові стандарти якості форми для ЗСУ

Встановлено нові вимоги до контролю за якістю предметів речового забезпечення Збройних сил України. Технічний огляд та випробування зразків товару проводитимуть за сучасними методиками, які відповідають міжнародним стандартам. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони.

"Новий стандарт контролю якості речового забезпечення військових, який розробило Центральне управління контролю якості Міноборони, набув чинності цього місяця. Документ розроблено на запит військових, адже під час війни вимоги до якості речового забезпечення особливо зросли, а технологічний розвиток у виробництві матеріалів та засобів захисту значно прискорився", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міністерство оборони постійно працює над удосконаленням контролю якості усіх товарів для наших військових. Новий сучасний стандарт допоможе постачальникам краще розуміти свої права та обов’язки.

"У ньому встановлено, як саме відбувається контроль якості на всіх етапах постачання: проведення вхідного контролю сировини та комплектуючих, перевірка контрольних зразків товару, проведення приймального контролю товару за якістю", - зазначається в повідомленні.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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