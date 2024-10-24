Минобороны внедрило новые стандарты качества формы для ВСУ

Установлены новые требования к контролю за качеством предметов вещевого обеспечения Вооруженных сил Украины. Технический осмотр и испытания образцов товара будут проводить по современным методикам, которые соответствуют международным стандартам. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Минобороны.

«Новый стандарт контроля качества вещевого обеспечения военных, который разработало Центральное управление контроля качества Минобороны, вступил в силу в этом месяце. Документ разработан по запросу военных, ведь во время войны требования к качеству вещевого обеспечения особенно возросли, а технологическое развитие в производстве материалов и средств защиты значительно ускорилось», - говорится в сообщении.

Отмечается, что министерство обороны постоянно работает над усовершенствованием контроля качества всех товаров для наших военных. Новый современный стандарт поможет поставщикам лучше понимать свои права и обязанности.

«В нем установлено, как именно происходит контроль качества на всех этапах поставки: проведение входного контроля сырья и комплектующих, проверка контрольных образцов товара, проведение приемочного контроля товара по качеству», - отмечается в сообщении.

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