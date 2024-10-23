В каких случаях ветераны могут не оформлять автогражданку на свое авто: юристы разъяснили
Киев • УНН
Ветераны и некоторые другие категории лиц освобождаются от оформления автогражданки при личном управлении собственным авто. Льгота действует только при наличии соответствующих документов и не распространяется на других водителей.
По общему правилу, владельцы автомобилей обязаны оформлять полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, так называемую автогражданку. Однако для ветеранов предусмотрено исключение. При каких условиях участники боевых действий могут воспользоваться льготой - в разъяснении юристов Украинского ветеранского фонда, передает УНН.
В Законе Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» (статья 13) указано, что от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности на территории Украины освобождаются:
- участники боевых действий;
- пострадавшие участники Революции Достоинства;
- лица с инвалидностью вследствие войны;
- лица с инвалидностью I группы, которые самостоятельно управляют авто;
- лиц, управляющих транспортным средством, принадлежащим лицу с инвалидностью I группы, в его присутствии.
Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние18 октября 2024, 15:18 • 199066 просмотров
Юристы отмечают, что указанная льгота является персонализированной. Это означает, что обойтись без автогражданки указанные категории лиц могут только в том случае, если лично управляют принадлежащими им транспортными средствами.
Если же автомобилем, принадлежащим ветерану, будет управлять лицо без статуса участника боевых действий, то оно должно оформить автогражданку. Иначе работники патрульной полиции будут иметь право выписать ему штраф, а в случае ДТП оплата убытков пострадавших будет происходить за счет такого водителя.
Принадлежащими льготным категориям лиц транспортными средствами следует считать авто, которыми они владеют не только на праве собственности, но и на любом другом правовом основании (договор подряда, аренды и т.п.). При этом доверенность на управление автомобилем не является таким основанием.
Для подтверждения права на льготу ветеранам необходимо иметь при себе удостоверение участника боевых действий и документы, удостоверяющие право владения или пользования авто.
Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины21 октября 2024, 15:20 • 166108 просмотров