У яких випадках ветерани можуть не оформлювати автоцивілку на своє авто: юристи роз'яснили
Київ • УНН
Ветерани та деякі інші категорії осіб звільняються від оформлення автоцивілки при особистому керуванні власним авто. Пільга діє лише за наявності відповідних документів та не поширюється на інших водіїв.
За загальним правилом, власники автомобілів зобов’язані оформляти поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, так звану автоцивілку. Однак для ветеранів передбачено виняток. За яких умов учасники бойових дій можуть скористатися пільгою — у розʼясненні юристів Українського ветеранського фонду, передає УНН.
У Законі України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (стаття 13) зазначено, що від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України звільняються:
- учасники бойових дій;
- постраждалі учасники Революції Гідності;
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- особи з інвалідністю I групи, які самостійно керують авто;
- осіб, що керують транспортним засобом, належним особі з інвалідністю I групи, у її присутності.
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Юристи наголошують, що зазначена пільга є персоналізованою. Це означає, що обійтися без автоцивілки зазначені категорії осіб можуть лише в тому випадку, якщо особисто керують належними їм транспортними засобами.
Якщо ж автомобілем, що належить ветерану, керуватиме особа без статусу учасника бойових дій, то вона має оформити автоцивілку. Інакше працівники патрульної поліції матимуть право виписати їй штраф, а в разі ДТП оплата збитків постраждалих буде відбуватися за рахунок такого водія.
Належними пільговим категоріям осіб транспортними засобами слід вважати авто, якими вони володіють не тільки на праві власності, а й на будь-якій іншій правовій підставі (договір підряду, оренди тощо). При цьому довіреність на керування автомобілем не є такою підставою.
Для підтвердження права на пільгу ветеранам необхідно мати при собі посвідчення учасника бойових дій та документи, що засвідчують право володіння чи користування авто.
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