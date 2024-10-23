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У яких випадках ветерани можуть не оформлювати автоцивілку на своє авто: юристи роз'яснили

Київ • УНН

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Ветерани та деякі інші категорії осіб звільняються від оформлення автоцивілки при особистому керуванні власним авто. Пільга діє лише за наявності відповідних документів та не поширюється на інших водіїв.

У яких випадках ветерани можуть не оформлювати автоцивілку на своє авто: юристи роз'яснили

За загальним правилом, власники автомобілів зобов’язані оформляти поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, так звану автоцивілку. Однак для ветеранів передбачено виняток. За яких умов учасники бойових дій можуть скористатися пільгою — у розʼясненні юристів Українського ветеранського фонду, передає УНН.

У Законі України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (стаття 13) зазначено, що від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України звільняються:

- учасники бойових дій;

- постраждалі учасники Революції Гідності;

- особи з інвалідністю внаслідок війни;

- особи з інвалідністю I групи, які самостійно керують авто;

- осіб, що керують транспортним засобом, належним особі з інвалідністю I групи, у її присутності.

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Юристи наголошують, що зазначена пільга є персоналізованою. Це означає, що обійтися без автоцивілки зазначені категорії осіб можуть лише в тому випадку, якщо особисто керують належними їм транспортними засобами.

Якщо ж автомобілем, що належить ветерану, керуватиме особа без статусу учасника бойових дій, то вона має оформити автоцивілку. Інакше працівники патрульної поліції матимуть право виписати їй штраф, а в разі ДТП оплата збитків постраждалих буде відбуватися за рахунок такого водія.

Належними пільговим категоріям осіб транспортними засобами слід вважати авто, якими вони володіють не тільки на праві власності, а й на будь-якій іншій правовій підставі (договір підряду, оренди тощо). При цьому довіреність на керування автомобілем не є такою підставою.

Для підтвердження права на пільгу ветеранам необхідно мати при собі посвідчення учасника бойових дій та документи, що засвідчують право володіння чи користування авто.

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