У Збройних силах вперше почали видавати жіночу військову форму - Міноборони

Військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, які виготовлені з врахуванням жіночих антропометричних параметрів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, передає УНН.

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В Міноборони пояснюють, що в нову форму внесли конструктивні елементи, що дозволяють жінкам-військовослужбовцям почуватися комфортно під час виконання завдань в польових умовах та пунктах постійної дислокації.

У відомстві розповіли, що костюми виготовляють у розмірах від 40 до 64, зрості від 146 до 188 сантиметрів та у двох повнотних групах: ІІ та ІІІ.

Моделі розробляв відповідний підрозділ ЗСУ – разом з громадськими організаціями та українськими виробниками. Вони проходили військово-дослідні випробування в одній з військових частин.

До цього ми всі йшли дуже довго. Над розробкою та впровадженням форми для жінок працювало дуже багато людей. Сьогодні маємо результат, і це дуже важливо. Адже в українській армії нині несуть службу десятки тисяч жінок. Із них – близько 5 тисяч перебувають на передовій - підкреслила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Вона також впевнена, що кількість жінок, які захочуть приєднатися лише ростиме, тож ініціатива зі створення жіночої форми є необхідною для Сил оборони.

Їх кількість лише зростатиме. Вже зараз ми бачимо дедалі більшу зацікавленість жінок в залученні до Збройних Сил на добровільній основі. Наше завдання – створити гідні умови для їхньої служби - наголосила Калмикова.

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Доповнення

Зазначається, що на видачі форми були також присутні віцеспікерка та депутатка Верховної Ради Олена Кондратюк, урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко, інші депутати, зокрема з міжфракційного об’єднання "Рівні можливості", та представники громадських організацій.

У Міноборони додають, що наразі сформовано та надано до ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель" заявку на закупівлю у 2024 році 65 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів та 100 тисяч комплектів жіночої білизни. У січні 2024 року оголошено тендери на закупівлі цих товарів.

50 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів вже почали постачати у війська. - підсумували в оборонному відомстві.

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