В Вооруженных силах впервые начали выдавать женскую военную форму - Минобороны

Военнослужащие ВСУ впервые получили комплекты летних полевых костюмов, которые изготовлены с учетом женских антропометрических параметров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.

Детали

В Минобороны объясняют, что в новую форму внесли конструктивные элементы, позволяющие женщинам-военнослужащим чувствовать себя комфортно во время выполнения задач в полевых условиях и пунктах постоянной дислокации.

В ведомстве рассказали, что костюмы изготавливают в размерах от 40 до 64, росте от 146 до 188 сантиметров и в двух полнотных группах: II и III.

Модели разрабатывало соответствующее подразделение ВСУ - вместе с общественными организациями и украинскими производителями. Они проходили военно-исследовательские испытания в одной из воинских частей.

К этому мы все шли очень долго. Над разработкой и внедрением формы для женщин работало очень много людей. Сегодня есть результат, и это очень важно. Ведь в украинской армии сейчас несут службу десятки тысяч женщин. Из них - около 5 тысяч находятся на передовой - подчеркнула заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Она также уверена, что количество женщин, которые захотят присоединиться будет только расти, поэтому инициатива по созданию женской формы является необходимой для Сил обороны.

Их количество будет только расти. Уже сейчас мы видим все большую заинтересованность женщин в привлечении в Вооруженные Силы на добровольной основе. Наша задача - создать достойные условия для их службы - подчеркнула Калмыкова.

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Дополнение

Отмечается, что на выдаче формы также присутствовали вице-спикер и депутат Верховной Рады Елена Кондратюк, правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко, другие депутаты, в частности из межфракционного объединения "Равные возможности", и представители общественных организаций.

В Минобороны добавляют, что сейчас сформирована и предоставлена в ГП МОУ "Агентство оборонных закупок" заявка на закупку в 2024 году 65 тысяч комплектов женских летних полевых костюмов и 100 тысяч комплектов женского белья. В январе 2024 года объявлены тендеры на закупку этих товаров.

50 тысяч комплектов женских летних полевых костюмов уже начали поставлять в войска. - подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним

Министерство обороны Украины утвердило второй образец бронежилета для военнослужащих. Женский бронежилет укомплектовали демпферными подушками.

Кроме того, для защиты паха производитель разработал дополнительную сумочку с мягким баллистическим пакетом.