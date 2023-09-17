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Міноборони затверджено емблеми на комір для Служби військового капеланства ЗСУ

Міноборони затверджено емблеми на комір для Служби військового капеланства ЗСУ

Київ • УНН

 • 202902 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. Міністерство оборони України затвердило емблеми на комір для Служби військового капеланства ЗСУ. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони.

Цитата

«Ця ініціатива виникла у зв'язку з організацією конфесійного представництва військових капеланів та задоволення духовно-релігійних потреб військовослужбовців. Емблема для капеланів християнського віросповідання являє собою однораменний хрест із розбіжними променями, нижній з яких видовжений, а верхній завершується тупим кутом. Хрест має рельєфний пружок», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що для мусульманських священнослужителів розроблено емблему у вигляді рельєфного півмісяця, а комір капеланів юдейського віросповідання прикрашатиме рельєфне зображення зірки Давида.

Як нагадують в Міноборони, восени 2022 року було запущено службу військового капеланства ЗСУ.

Доповнення

У грудні 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про службу військового капеланства”.

У квітні 2023 року у храмі Святої Софії Премудрості Божої відбувся перший випуск військових капеланів.

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