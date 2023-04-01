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Історична подія: в Україні відбувся перший випуск військових капеланів

Історична подія: в Україні відбувся перший випуск військових капеланів

Київ • УНН

 • 401245 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. У храмі Святої Софії Премудрості Божої відбувся перший випуск військових капеланів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.

Цитата

«Сьогодні без перебільшення історична подія! У храмі Святої Софії Премудрості Божої відбувся перший випуск військових капеланів. Мала честь вручати перші дипломи нашим військовим священнослужителям», - написала Маляр.

Вона наголосила, що Україна – країна-воїн, й тепер немає іншого шляху.

«Ми воїни справедливості, ми боремося за нашу правду, за право існувати і Бог з нами! Наша віра – це наше серце і наші переконання. Дуже важливо, що Збройні Сили України були впевнені у цій вірі. Нам потрібна велика армія капеланів, людей світла і сильного духу, котрі будуть підтримувати українських захисників і захисниць», - зазначила Маляр.

Доповнення

У 2021 році Президент України Володимир Зеленський підписав закон України “Про Службу військового капеланства”.

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