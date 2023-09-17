Минобороны утверждены эмблемы на воротник для Службы военного капелланства ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Министерство обороны Украины утвердило эмблемы на воротник для Службы военного капелланства ВСУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.
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«Эта инициатива возникла в связи с организацией конфессионального представительства военных капелланов и удовлетворения духовно-религиозных потребностей военнослужащих. Эмблема для капелланов христианского вероисповедания представляет собой однораменный крест с расходящимися лучами, нижний из которых удлиненный, а верхний завершается тупым углом. Крест имеет рельефный пружок», - говорится в сообщении.
Сообщается, что для мусульманских священнослужителей разработана эмблема в виде рельефного полумесяца, а воротник капелланов иудейского вероисповедания будет украшать рельефное изображение звезды Давида.
Как напоминают в Минобороны, осенью 2022 года была запущена служба военного капелланства ВСУ.
Дополнение
В декабре 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О службе военного капелланства”.
В апреле 2023 года в храме Святой Софии Премудрости Божией состоялся первый выпуск военных капелланов.