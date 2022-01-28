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Міноборони розробляє проект закону про сили кібероборони

Міноборони розробляє проект закону про сили кібероборони

Київ • УНН

 • 19588 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Міноборони розробляє проект закону про сили кібероборони, який збільшить спроможності України. Про це під час години запитань до уряду у парламенті заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Ми розробляємо проект закону про сили кібероборони. Це новий напрям, який збільшить спроможності України”, — сказав Резніков.

Деталі

Він розповів, що у Міноборони розпочали трансформацію міністерства за напрямками, які він називав під час призначення на посаду, а також будуть продовжувати реформу сектору оборони.

Зокрема, один з блоків — це цифрова трансформація, яка стосується управлінських процесів і застосування військ на полі бою.

“Ми вже зробили низку кроків, щоб у нашій армії невдовзі з’явились автоматизовані системи управління військами усіх рівнів -  від стратегічного до тактичного. Розпочато процедуру інвентаризації активів Міноборони, і ми дуже тісно працюємо з Держгеокадастром з метою захисту земель оборони”, — сказав міністр.

Окремий блок, з його слів, — це застосування цифрових технологій для вдосконалення взаємодії з громадянами.

“Ми готуємо проекти рішень, щоб перетворити колишні військомати на аналоги ЦНАПів. Пілотний проект такого military-ЦНАП ми вже відпрацьовуємо на прикладі одного з центрів укомплектування у Києві. За нашим задумом, ексвійськомати мають перетворитись на зручні рекрутингові центри, зокрема, з ТрО. Для цієї потреби спільно з Мінцифрою ми вже підготували проект, який поєднає центр комплектування і цивільний ЦНАП”, — повідомив Резніков.

Доповнення

27 серпня 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення РНБО від 14 травня “Про невідкладні заходи з кібероборони держави”, що передбачає створення кібервійськ у структурі Міністерства оборони.

Згідно з указом, Кабмін має розрахувати обсяг матеріально-технічних і фінансових ресурсів, необхідних для створення і належного функціонування кібервійськ, і у двомісячний строк розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроект про створення кібервійськ.

Рішення було ухвалене для захисту суверенітету держави, забезпечення її обороноздатності, запобігання збройному конфлікту та відсічі збройній агресії в кіберпросторі, йдеться в указі.

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