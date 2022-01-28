Міноборони розробляє проект закону про сили кібероборони
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Міноборони розробляє проект закону про сили кібероборони, який збільшить спроможності України. Про це під час години запитань до уряду у парламенті заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.
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“Ми розробляємо проект закону про сили кібероборони. Це новий напрям, який збільшить спроможності України”, — сказав Резніков.
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Він розповів, що у Міноборони розпочали трансформацію міністерства за напрямками, які він називав під час призначення на посаду, а також будуть продовжувати реформу сектору оборони.
Зокрема, один з блоків — це цифрова трансформація, яка стосується управлінських процесів і застосування військ на полі бою.
“Ми вже зробили низку кроків, щоб у нашій армії невдовзі з’явились автоматизовані системи управління військами усіх рівнів - від стратегічного до тактичного. Розпочато процедуру інвентаризації активів Міноборони, і ми дуже тісно працюємо з Держгеокадастром з метою захисту земель оборони”, — сказав міністр.
Окремий блок, з його слів, — це застосування цифрових технологій для вдосконалення взаємодії з громадянами.
“Ми готуємо проекти рішень, щоб перетворити колишні військомати на аналоги ЦНАПів. Пілотний проект такого military-ЦНАП ми вже відпрацьовуємо на прикладі одного з центрів укомплектування у Києві. За нашим задумом, ексвійськомати мають перетворитись на зручні рекрутингові центри, зокрема, з ТрО. Для цієї потреби спільно з Мінцифрою ми вже підготували проект, який поєднає центр комплектування і цивільний ЦНАП”, — повідомив Резніков.
Доповнення
27 серпня 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення РНБО від 14 травня “Про невідкладні заходи з кібероборони держави”, що передбачає створення кібервійськ у структурі Міністерства оборони.
Згідно з указом, Кабмін має розрахувати обсяг матеріально-технічних і фінансових ресурсів, необхідних для створення і належного функціонування кібервійськ, і у двомісячний строк розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроект про створення кібервійськ.
Рішення було ухвалене для захисту суверенітету держави, забезпечення її обороноздатності, запобігання збройному конфлікту та відсічі збройній агресії в кіберпросторі, йдеться в указі.