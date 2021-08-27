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Президент ввів у дію рішення РНБО про створення в Україні кібервійськ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) від 14 травня “Про невідкладні заходи з кібероборони держави”, що передбачає створення кібервійськ у структурі Міністерства оборони. Відповідний указ опубліковано на сайті президента 26 серпня, передає УНН.

Деталі

Так, згідно з указом, Кабмін має розрахувати обсяг матеріально-технічних і фінансових ресурсів, необхідних для створення і належного функціонування кібервійськ, і у двомісячний строк розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про створення кібервійськ.

Рішення було ухвалене для захисту суверенітету держави, забезпечення її обороноздатності, запобігання збройному конфлікту та відсічі збройній агресії в кіберпросторі, йдеться в указі.

Зокрема, президент затвердив оновлену Стратегію кібербезпеки України на наступні п’ять років, яку РНБО ухвалила 14 травня цього року.

Нагадаємо

Раніше Зеленський затвердив Стратегію зовнішньої політики України.

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