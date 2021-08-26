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Зеленський затвердив Стратегію зовнішньої політики України

Зеленський затвердив Стратегію зовнішньої політики України

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію зовнішньої політики України. Відповідний указ опублікований в четвер на сайті офісу українського лідера, передає УНН.

Цитата

“Ввести в дію рішення РНБО України від 30 липня 2021 “Про Стратегію зовнішньої політики України”, — йдеться в указі.

Деталі

Згідно з документом, в основі зовнішньополітичної діяльності країни лежить “забезпечення незалежності і державного суверенітету України, відновлення її територіальної цілісності, протидія агресії Російської Федерації, курс на набуття повноправного членства в ЄС та в НАТО, просування українського експорту і залучення іноземних інвестицій, захист прав та інтересів громадян України за кордоном, утвердження позитивного іміджу України у світі є пріоритетними напрямами зовнішньополітичної діяльності”.

Зокрема, країна також націлена на ефективне міжнародне співробітництво в сферах боротьби з тероризмом, злочинністю, нелегальною міграцією, кіберзагрозами, а також відповідальне співробітництво з питань роззброєння, протидії негативним наслідкам зміни клімату.

У заключних положеннях зазначається, що Стратегія базується на Конституції та законах України, чинних міжнародних договорах України, Стратегії національної безпеки України, затвердженій Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392, і є документом середньострокового планування та основою для розроблення програмних документів за окремими напрямами зовнішньополітичної діяльності, середньострокового плану дій та щорічних планів роботи Міністерства закордонних справ України.

“Реалізація Стратегії фінансуватиметься за рахунок коштів державного бюджету, а також з інших джерел, не заборонених законодавством”, резюмується у 254, останньому пункті стратегії.

З повним переліком стратегії можна ознайомитись на сайті президента.

Нагадаємо

Радбез України 30 липня ухвалив стратегію зовнішньополітичної діяльності України. Глава МЗС Дмитро Кулеба тоді назвав це “історичною подією”. За його словами, країна вперше отримала чітку, зрозумілу і змістовну стратегію зовнішньополітичної діяльності.

Доповнення

20 серпня Зеленський затвердив Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу.

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