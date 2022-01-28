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Минобороны разрабатывает проект закона о силах киберобороны

Минобороны разрабатывает проект закона о силах киберобороны

Киев • УНН

 • 19583 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Минобороны разрабатывает проект закона о силах киберобороны, который увеличит способности Украины. Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Мы разрабатываем проект закона о силах киберобороны. Это новое направление, которое увеличит способности Украины", - сказал Резников.

Детали

Он рассказал, что в Минобороны начали трансформацию министерства по направлениям, которые он называл во время назначения на должность, а также будут продолжать реформу сектора обороны.

В частности, один из блоков - это цифровая трансформация, касающаяся управленческих процессов и применения войск на поле боя.

“Мы уже предприняли ряд шагов, чтобы в нашей армии вскоре появились автоматизированные системы управления войсками всех уровней - от стратегического до тактического. Начата процедура инвентаризации активов Минобороны, и мы очень тесно работаем с Госгеокадастром с целью защиты земель обороны”, — сказал министр.

Отдельный блок, по его словам, - это применение цифровых технологий для совершенствования взаимодействия с гражданами.

"Мы готовим проекты решений, чтобы превратить прежние военкоматы в аналоги ЦПАУ ("ЦНАП"). Пилотный проект такого military-ЦПАУ мы уже отрабатываем на примере одного из центров укомплектования в Киеве. По нашему замыслу, экс-военкоматы должны превратиться в удобные рекрутинговые центры, в частности, по ТрО. Для этой потребности совместно с Минцифрой мы уже подготовили проект, который соединит центр комплектования и гражданский ЦПАУ”, — сообщил Резников.

Дополнение

27 августа 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО от 14 мая “О неотложных мерах по киберобороне государства”, что предусматривает создание кибервойск в структуре Министерства обороны.

Согласно указу, Кабмин должен рассчитать объем материально-технических и финансовых ресурсов, необходимых для создания и надлежащего функционирования кибервойск, и в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о создании кибервойск.

Решение было принято для защиты суверенитета страны, обеспечения ее обороноспособности, предотвращения вооруженного конфликта и отпора вооруженной агрессии в киберпространстве, говорится в указе.

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