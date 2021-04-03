Міноборони показало будівництво нового літака Ан-178 для Повітряних сил

Деталі

Повідомляється, що складання першого Ан-178-100Р на виконання контракту 2020 року між Міноборони і ДП “Антонов” на будівництво й постачання трьох нових транспортних літаків, відбувається відповідно до графіка.

“Виробничий процес триває навіть в умовах карантинних обмежень. Наразі тривають роботи зі стапельного складання фюзеляжу Ан-178-100Р. Завершити їх планується до 31 травня. У агрегатних цехах будують крило, хвостове оперення, елементи систем та інші деталі. А вже на початку червня каркас фюзеляжу для першого Ан-178 заплановано зняти зі стапелів, аби пристикувати до нього крило і встановити хвостове оперення”, — йдеться в повідомленні.

За словами міністра оборони Андрія Тарана, "Повітряні сили ЗСУ чекають на цю крилату машину, що має замінити транспортні літаки попереднього покоління".

“Тому нам важливо знати, що всі роботи “Антоновим” ведуться штатно навіть в умовах карантинних обмежень. Розраховуємо, що розпочате “омолодження” армійської транспортної авіації дасть поштовх іншим якісним змінам всього військового авіапарку", — зазначив Таран.

За його словами, однією з основних переваг Ан-178 під час вибору “транспортника” для Збройних сил стала здатність цієї моделі “Антонова” опускатися на основних стійках літака, що пришвидшує завантаження-вивантаження військової техніки, яка своїм ходом заїжджає у вантажну кабіну.

“Ан-178 є середнім транспортним літаком, створеним із застосуванням найсучасніших світових авіаційних технологій, що здатен перекидати 86 десантників, озброєння й легку військову техніку. А це вже дає перевагу щодо мобільності та безпечності доставки особового складу для виконання завдань оборони України”, — додав Таран.

Доповнення

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський на початку грудня 2020 року анонсував, що міністерство оборони України та ДП “Антонов” на порозі підписання контракту щодо будівництва трьох нових літаків Ан-178.

У грудні за участю Президента України Володимира Зеленського відбулося підписання меморандуму між Міністерством оборони та ДП “Антонов” про співпрацю щодо будівництва літаків для потреб Збройних сил України. На першому етапі йдеться про три нові військово-транспортні літаки Ан-178.

На початку березня 2021 року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що держава сплатила державному підприємству “Антонов” аванс за придбання трьох нових літаків Ан-178.