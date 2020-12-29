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Незалежна Україна вперше замовляє у "Антонова" три літаки Ан-178 для армії – Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. За участю Президента України Володимира Зеленського відбулося підписання Меморандуму між Міністерством оборони та Державним підприємством "Антонов" про співпрацю щодо будівництва літаків для потреб Збройних сил України. На першому етапі йдеться про три нові військово-транспортні літаки Ан-178, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Глави держави.

Незалежна Україна вперше замовляє у "Антонова" три літаки Ан-178 для армії – Зеленський

"Ці нові літаки будуть побудовані українськими громадянами, з українських комплектуючих, для українських інтересів. Власне так, як це й повинно бути", – заявив Зеленський перед церемонією підписання документа, яка відбулася на ДП "Антонов".

З його слів, багато міжнародних партнерів виявляють значний інтерес до літаків сімейства "Ан", зокрема до військово-транспортних зразків.

"Та водночас, і це логічно, вони завжди мене запитують і цікавляться, чи прийняті ці літаки на озброєння в Україні? Саме тому цей крок – двічі важливий. Він зміцнює обороноздатність України та сприятиме залученню українських та іноземних інвестицій", – зауважив Президент.

Глава держави також наголосив, що "найближчим часом очікує на повноцінний комплексний план від керівництва ДП "Антонов" щодо відновлення та посилення кадрового потенціалу підприємства, повернення втрачених професіоналів та залучення нових фахівців".

Як повідомляв УНН, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський на початку грудня анонсував, що міністерство оборони України та ДП “Антонов” на порозі підписання контракту щодо будівництва трьох нових літаків АН-178.

За даними ОПУ, нові літаки можуть використовуватися для доставки особового складу, озброєння та легкої військової техніки посадковим і парашутним способами, а також для транспортування вантажів.

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