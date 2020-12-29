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Независимая Украина впервые заказывает у "Антонова" три самолета Ан-178 для армии - Зеленский

Киев • УНН

 • 15120 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. При участии Президента Украины Владимира Зеленского состоялось подписание Меморандума между Министерством обороны и Государственным предприятием "Антонов" о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины. На первом этапе речь идет о трех новых военно-транспортных самолетах Ан-178, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Главы государства.

Независимая Украина впервые заказывает у "Антонова" три самолета Ан-178 для армии - Зеленский

"Эти новые самолеты будут построены украинскими гражданами, из украинских комплектующих, для украинских интересов. Собственно так, как это и должно быть", - заявил Зеленский перед церемонией подписания документа, которое состоялось на ГП "Антонов".

По его словам, многие международные партнеры проявляют значительный интерес к самолетам семейства "Ан", в частности к военно-транспортным образцам.

"Но одновременно, и это логично, они всегда меня спрашивают и интересуются, приняты ли эти самолеты на вооружение в Украине? Именно поэтому этот шаг - дважды важен. Он укрепляет обороноспособность Украины и будет способствовать привлечению украинских и иностранных инвестиций", - отметил Президент.

Глава государства также отметил, что "в ближайшее время ожидает полноценный комплексный план от руководства ГП "Антонов" по восстановлению и усилению кадрового потенциала предприятия, возвращению утраченных профессионалов и привлечению новых специалистов".

Как сообщал УНН, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский в начале декабря анонсировал, что министерство обороны Украины и ГП "Антонов" на пороге подписания контракта по строительству трех новых самолетов АН-178.

По данным ОПУ, новые самолеты могут использоваться для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.

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