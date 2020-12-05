Уруський пообіцяв збудувати одразу три літаки АН-178

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Міністерство оборони України та ДП “Антонов” на порозі підписання контракту щодо будівництва трьох нових літаків АН-178. Про це розповів Віце-прем’єр-міністр України — Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський в інтерв’ю “Радіо Свободі”, повідомляє УНН

За його словами, вперше за 29 років ми маємо держзамовлення на будівництво нових вітчизняних літаків. “За часи незалежності України ми жодного разу не замовляли нові літаки”, — сказав Уруський.

Також він зазначив, що планується ремонт бронетанкової техніки та закупівля артилерійських систем.
Щодо найближчих змін у реформуванні ОПК, Уруський наголосив: “Ми не просто входимо у 2021 рік, як у новий рік. А ми входимо з новим Законом „Про державні оборонні закупівлі“, наразі триває завершальна робота над нормативно-правовою базою імплементації цього Закону”, — додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Урядова програма розвитку авіаційної галузі очікувано виявилась популізмом — експерт 

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