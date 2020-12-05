Уруский пообещал построить сразу три самолета АН-178

По его словам, впервые за 29 лет мы имеем госзаказ на строительство новых отечественных самолетов.

"За время независимости Украины мы ни разу не заказывали новые самолеты", - сказал Уруский.

Также он отметил, что планируется ремонт бронетанковой техники и закупка артиллерийских систем.

Относительно ближайших изменений в реформировании ОПК, Уруский подчеркнул: "Мы не просто входим в 2021 год, как в новый год. А мы входим с новым Законом "О государственных оборонные закупки", сейчас идет завершающая работа над нормативно-правовой базой имплементации этого закона", - добавил он.

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