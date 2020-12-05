Уруский пообещал построить сразу три самолета АН-178
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Министерство обороны Украины и ГП "Антонов" на пороге подписания контракта по строительству трех новых самолетов АН-178. Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины - Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский в интервью "Радио Свободе", сообщает УНН.
По его словам, впервые за 29 лет мы имеем госзаказ на строительство новых отечественных самолетов.
"За время независимости Украины мы ни разу не заказывали новые самолеты", - сказал Уруский.
Также он отметил, что планируется ремонт бронетанковой техники и закупка артиллерийских систем.
Относительно ближайших изменений в реформировании ОПК, Уруский подчеркнул: "Мы не просто входим в 2021 год, как в новый год. А мы входим с новым Законом "О государственных оборонные закупки", сейчас идет завершающая работа над нормативно-правовой базой имплементации этого закона", - добавил он.
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