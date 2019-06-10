Міноборони Молдови заявило, що не втручатиметься в політичну кризу

"Відповідно до статті 108 (1) Конституції Республіки Молдова, збройні сили підпорядковуються виключно волі народу з метою гарантування суверенітету, незалежності, єдності, територіальної цілісності країни і конституційної демократії.

У той же час, відповідно до закону № 345 про національну оборону, керівництво національної оборонною системою є винятковим і невід'ємним атрибутом конституційної влади держави. Поки немає чіткої визначеності в політичній ситуації в країні, Національна армія підпорядковується тільки конституційному ладу.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Криза в Молдові: два уряди, розпуск парламенту і дострокові вибори

Національна армія продовжує нормально функціонувати, не втручається в кризу і залишиться поза політичними іграми", - йдеться в офіційній заяві відомства.

Також в Міністерстві оборони заявили, що з метою зниження ризику ескалації згідно з внутрішніми правилами, що застосовуються в особливих ситуаціях, доступ до всіх військових частинах і установах Міністерства оборони заборонений будь-якій особі, що не входить до складу персоналу установи, в залежності від розвитку ситуації.



Як повідомляв УНН, США закликали владу Молдови до стриманості і діалогу.



Раніше Конституційний суд Молдови визнав незаконним призначення нового складу уряду через перевищення тримісячного терміну. Також КС тимчасово відсторонив від посади президента країни Ігоря Додона, виконуючий обов'язки глави держави Павло Філіп оголосив, що дострокові вибори в парламент відбудуться 6 вересня. У відповідь на рішення КС, більшість ACUM і соціалістів прийняли декларацію про "захоплену державу".