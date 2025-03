США призвали власти Молдовы к сдержанности и диалогу

"США призывают все стороны проявить сдержанность и договориться о путях продвижения вперед с помощью политического диалога. Обеспечение процветающего и демократического будущего для Молдовы и ее граждан является общей целью, которую Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать", сообщили в ведомстве.

Напомним, Европейский Союз принял решения, принятые накануне парламентом Молдовы, в том числе касающихся формирования правительственной коалиции.

Ранее Конституционный суд Молдовы признал незаконным назначение нового состава правительства из-за превышения трехмесячного срока. Также КС временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона, исполняющий обязанности главы государства Павел Филипп объявил, что досрочные выборы в парламент состоятся 6 сентября. В ответ на решение КС, большинство ACUM и социалистов приняли декларацию о "захваченном государством".

Кроме того, 9 июня Демократическая партия организовала демонстрацию, в которой участвовало от 2 до 4 тысяч сторонников демократов.

The U.S. calls on all Moldovan parties to show restraint and to agree on a path forward through political dialogue. Ensuring a prosperous and democratic future for Moldova and its citizens is a shared goal the United States will continue to support. https://t.co/uOOMjIRHki pic.twitter.com/IK0Zf9rNps

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) 9 червня 2019 р.