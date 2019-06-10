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США закликали владу Молдови до стриманості і діалогу

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Державний департамент США закликав всі сторони політичної кризи в Молдові проявити стриманість і домовитися про подальші шляхи за допомогою діалогу. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Держдепу в Twitter.

"США закликають всі сторони проявити стриманість і домовитися про шляхи просування вперед за допомогою політичного діалогу. Забезпечення процвітаючого і демократичного майбутнього для Молдови та її громадян є спільною метою, яку Сполучені Штати будуть і надалі підтримувати", повідомили у відомстві.

Нагадаємо, Європейський Союз схвалив рішення, прийняті напередодні парламентом Молдови, в тому числі що стосуються формування урядової коаліції.

Раніше Конституційний суд Молдови визнав незаконним призначення нового складу уряду через перевищення тримісячного терміну. Також КС тимчасово відсторонив від посади президента країни Ігоря Додона, Виконуючий обов'язки глави держави Павло Філіп оголосив, що дострокові вибори в парламент відбудуться 6 вересня. У відповідь на рішення КС, більшість ACUM і соціалістів прийняли декларацію про "захоплену державу".

Крім того, 9 червня Демократична партія організувала демонстрацію, в якій брало участь від 2 до 4 тисяч прихильників демократів.

The U.S. calls on all Moldovan parties to show restraint and to agree on a path forward through political dialogue. Ensuring a prosperous and democratic future for Moldova and its citizens is a shared goal the United States will continue to support. https://t.co/uOOMjIRHki pic.twitter.com/IK0Zf9rNps

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) 9 червня 2019 р.

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