Минобороны Молдовы заявило, что не будет вмешиваться в политический кризис
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Министерство обороны Молдовы заявляет, что армия не вмешивается в кризис и останется вне политических игр в контексте ситуации, сложившейся в Кишиневе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Рoint.md.
"В соответствии со статьей 108 (1) Конституции Республики Молдова, вооруженные силы подчиняются исключительно воле народа в целях гарантирования суверенитета, независимости, единства, территориальной целостности страны и конституционной демократии.
В то же время, согласно закону № 345 о национальной обороне, руководство национальной оборонной системой является исключительным и неотъемлемым атрибутом конституционной власти государства. Пока нет четкой определенности в политической ситуации в стране, Национальная армия подчиняется только конституционному порядку.
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Национальная армия продолжает нормально функционировать, не вмешивается в кризис и останется вне политических игр", - говорится в официальном заявлении ведомства.
Также в Министерстве обороны заявили, что в целях снижения риска эскалации в соответствии с внутренними правилами, применяемыми в особых ситуациях, доступ ко всем воинским частям и учреждениям Министерства обороны запрещен любому лицу, не входящему в состав персонала учреждения, в зависимости от развития ситуации.
Как сообщал УНН, США призвали власти Молдовы к сдержанности и диалогу.
Ранее Конституционный суд Молдовы признал незаконным назначение нового состава правительства из-за превышения трехмесячного срока. Также КС временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона, исполняющий обязанности главы государства Павел Филипп объявил, что досрочные выборы в парламент состоятся 6 сентября. В ответ на решение КС, большинство ACUM и социалистов приняли декларацию о "захваченном государством".