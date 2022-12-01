Міноборони ФРН має представити в уряді пропозицію про розміщення Patriot в Україні - польський міністр

Цитата

"Під час сьогоднішньої розмови я ще раз переконував Міноборони Німеччини, що розгортання Patriot в Україні підвищить безпеку Польщі та України. Ламбрехт (міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт - ред.) заявила, що подасть цю пропозицію уряду. Я сподіваюся на схвалення. Я наголосив на підтримці під час можливих переговорів на форумі НАТО", - написав Блащак.

Podczas dzisiejszej rozmowy ponownie przekonywałem MON, że rozstawienie Patriot na zwiększy bezpieczeństwo i. Ch. Lambrecht zadeklarowała, że przedstawi tę propozycję w ramach rządu. Liczę na akceptację. Zapowiedziałem wsparcie podczas ewentualnych rozmów na forum NATO.

Доповнення

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив минулого тижня, що Берлін має направити ЗРК Patriot безпосередньо до України, а не до Польщі. У відповідь міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт наголосила, що використання систем оборони НАТО за межами її території має бути узгоджено всіма державами-членами. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що конкретні рішення щодо передачі конкретного обладнання Україні - національні рішення.

Спочатку Німеччина запропонувала Польщі допомогу у вигляді постачання протиракетних комплексів, у тому числі системи Patriot, щоб допомогти Варшаві зміцнити свій потенціал протиповітряної оборони після смертоносного ракетного удару по польській території недалеко від кордону з Україною 15 листопада.