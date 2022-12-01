Міноборони ФРН має представити в уряді пропозицію про розміщення Patriot в Україні - польський міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Міноборони Німеччини має представити уряду ФРН пропозицію про розміщення систем ППО Patriot в Україні, заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак напередодні ввечері у Twitter, пише УНН.
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"Під час сьогоднішньої розмови я ще раз переконував Міноборони Німеччини, що розгортання Patriot в Україні підвищить безпеку Польщі та України. Ламбрехт (міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт - ред.) заявила, що подасть цю пропозицію уряду. Я сподіваюся на схвалення. Я наголосив на підтримці під час можливих переговорів на форумі НАТО", - написав Блащак.
Podczas dzisiejszej rozmowy ponownie przekonywałem MON, że rozstawienie Patriot na zwiększy bezpieczeństwo i. Ch. Lambrecht zadeklarowała, że przedstawi tę propozycję w ramach rządu. Liczę na akceptację. Zapowiedziałem wsparcie podczas ewentualnych rozmów na forum NATO.— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 30, 2022
Доповнення
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив минулого тижня, що Берлін має направити ЗРК Patriot безпосередньо до України, а не до Польщі. У відповідь міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт наголосила, що використання систем оборони НАТО за межами її території має бути узгоджено всіма державами-членами. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що конкретні рішення щодо передачі конкретного обладнання Україні - національні рішення.
Спочатку Німеччина запропонувала Польщі допомогу у вигляді постачання протиракетних комплексів, у тому числі системи Patriot, щоб допомогти Варшаві зміцнити свій потенціал протиповітряної оборони після смертоносного ракетного удару по польській території недалеко від кордону з Україною 15 листопада.