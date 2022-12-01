Минобороны ФРГ должно представить в правительстве предложение о размещении Patriot в Украине - польский министр

Цитата

"В ходе сегодняшнего разговора я еще раз убеждал Минобороны Германии, что развертывание Patriot в Украине повысит безопасность Польши и Украины. Ламбрехт (министр обороны Германии Кристина Ламбрехт – ред.) заявила, что подаст это предложение правительству. Я надеюсь на одобрение. Я отметил поддержку во время возможных переговоров на форуме НАТО", - написал Блащак.

Podczas dzisiejszej rozmowy ponownie przekonywałem MON, że rozstawienie Patriot на zwiększy bezpieczeństwo i. Ch. Lambrecht zadeklarowała, что przedstawi te propozycję w ramach rządu. Liczę на akceptację. Zapowiedziałem wsparcie podczas ewentualnych rozmów на форуме НАТО.

Дополнение

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил на прошлой неделе, что Берлин должен направить ЗРК Patriot непосредственно в Украину, а не в Польшу. В ответ министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подчеркнула, что использование систем обороны НАТО за пределами ее территории должно быть согласовано всеми государствами-членами. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конкретные решения по передаче конкретного оборудования Украине – национальные решения.

Первоначально Германия предложила Польше помощь в виде поставок противоракетных комплексов, в том числе системы Patriot, чтобы помочь Варшаве укрепить свой потенциал противовоздушной обороны после смертоносного ракетного удара по польской территории недалеко от границы с Украиной 15 ноября.