Мінкульт розкритикував Festival Arsmondo Slave: звеличує культуру росії, яка є країною-агресором

ukru
12:29 • 60666 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 181938 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 144511 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 148583 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 226569 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 448873 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 343041 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 356333 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 313298 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 225224 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+12°
1.9 м/с
81 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 146926 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 166411 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 137713 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 113566 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 99616 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 181823 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 226485 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 478896 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 615680 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 642180 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 21122 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 32891 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 99616 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 137713 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 166411 перегляди
Актуальне
Мінкульт розкритикував Festival Arsmondo Slave: звеличує культуру росії, яка є країною-агресором

Мінкульт розкритикував Festival Arsmondo Slave: звеличує культуру росії, яка є країною-агресором

Київ • УНН

 • 792111 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Міністерство культури та інформаційної політики виступає за неприпустимість наративів про слов’янські народи на фестивалі на Festival Arsmondo Slave. У МКІП вказують, що фестиваль просуває і звеличує культуру росії, яка є країною-агресором, передає УНН.

Деталі

У МКІП вказали, що Festival Arsmondo Slave у Страсбурзі (Франція) позиціонує себе як слов'янський фестиваль, де українці виступатимуть разом з росіянами та білорусами.

"Подібні акценти в програмі можуть бути свідченням дуже прикрого ігнорування причин, масштабів і наслідків російської агресії в Україні. Зараз, коли Україна потерпає від жорстокої навали росії та білорусі, ми вважаємо недоречним фестиваль на тему слов'янських народів, а також використані для опису концепції фестивалю терміни, що повторюють наративи російської пропаганди й співзвучні з ідеєю "руского міру", - ідеться у заяві.

У МКІП підкресилил, що "програма фестивалю зміщує акценти з найбільшої війни на європейському континенті за останні майже 80 років після другої світової війни та натомість фокусується на нейтральних темах".

"Фестиваль просуває і звеличує культуру росії, яка є країною-агресором, майже не представляючи українську що є абсолютно недоречним і неприйнятним в часи війни", - сказано у заяві.

У МКІП нагалосили, що фестиваль, як важлива міжнародна подія, має стати нагодою для публічного засудження російської агресії, сприяння зупиненню агресії російської федерації та висловлювання підтримки Україні. Бо перемога України – це спокій та мир в Європі, а перемога Росії це темні часи диктатури та антигуманізму.

"Також звертаємо увагу на українських учасників фестивалю, які, виходить, такий наратив підтримують і тому нам важко пояснити і собі, і міжнародним партнерам, як таке можливо", - додали у відомстві.

Нагадаємо

МКІП днями прокоментувало участь росіянина в українському конкурсі піаністів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКультура
Tesla
$248.65
Brent
$73.69
Bitcoin
$82,488.20
S&P 500
$5,517.50
Газ TTF
$40.21
Золото
$3,146.21
Ethereum
$1,818.34