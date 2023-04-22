Мінкульт розкритикував Festival Arsmondo Slave: звеличує культуру росії, яка є країною-агресором
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Міністерство культури та інформаційної політики виступає за неприпустимість наративів про слов’янські народи на фестивалі на Festival Arsmondo Slave. У МКІП вказують, що фестиваль просуває і звеличує культуру росії, яка є країною-агресором, передає УНН.
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У МКІП вказали, що Festival Arsmondo Slave у Страсбурзі (Франція) позиціонує себе як слов'янський фестиваль, де українці виступатимуть разом з росіянами та білорусами.
"Подібні акценти в програмі можуть бути свідченням дуже прикрого ігнорування причин, масштабів і наслідків російської агресії в Україні. Зараз, коли Україна потерпає від жорстокої навали росії та білорусі, ми вважаємо недоречним фестиваль на тему слов'янських народів, а також використані для опису концепції фестивалю терміни, що повторюють наративи російської пропаганди й співзвучні з ідеєю "руского міру", - ідеться у заяві.
У МКІП підкресилил, що "програма фестивалю зміщує акценти з найбільшої війни на європейському континенті за останні майже 80 років після другої світової війни та натомість фокусується на нейтральних темах".
"Фестиваль просуває і звеличує культуру росії, яка є країною-агресором, майже не представляючи українську що є абсолютно недоречним і неприйнятним в часи війни", - сказано у заяві.
У МКІП нагалосили, що фестиваль, як важлива міжнародна подія, має стати нагодою для публічного засудження російської агресії, сприяння зупиненню агресії російської федерації та висловлювання підтримки Україні. Бо перемога України – це спокій та мир в Європі, а перемога Росії це темні часи диктатури та антигуманізму.
"Також звертаємо увагу на українських учасників фестивалю, які, виходить, такий наратив підтримують і тому нам важко пояснити і собі, і міжнародним партнерам, як таке можливо", - додали у відомстві.
Нагадаємо
МКІП днями прокоментувало участь росіянина в українському конкурсі піаністів.