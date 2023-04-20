У Ткаченка пояснили появу на українському конкурсі піаністів росіянина, який служив в армії рф під час війни
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Міністерство культури та інформаційної політики прояснило появу в півфіналі українського міжнародного музичного конкурсу імені Горовиця російського піаніста Станіслава Корчагіна, який служив у російській армії під час війни в Україні. У відомстві зазначили, що ситуація неприйнятна, передає УНН.
Деталі
«Фіналістами спеціального Конкурсу Горовиця Київ-Женева 2023 стали Йонсон Пак, Джуліан Тревельян та українець Роман Федюрко!» - йдеться в повідомленні.
Таким чином російський піаніст Станіслав Корчагін, не пройшов до фіналу.
Окрім того, Мінкульт прояснив кричущу ситуацію, яка склалась з появою у півфіналі конкурсу росіянина.
«Авторські права на концепцію «Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця» належать Благодійній організації. Протягом декількох років МКІП та КМДА щорічно підтримували проведення конкурсу в Києві. Цього року, як і минулого, МКІП не фінансує і не підтримує проведення конкурсу в Україні зі зрозумілих причин», - зазначається в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В українському конкурсі піаністів брав участь росіянин, який служив в армії рф під час війни
Повідомляється, що Всесвітня федерація міжнародних музичних конкурсів запропонувала минулого року підтримати конкурс Горовиця за умов неможливості його проведення в Україні. А саме – провести і профінансувати окремий конкурс, який буде носити таке ж ім'я, але в Женеві і повністю за рахунок донорських коштів.
«Ми, як МКІП, подякували за таку можливість, але не були залучені ні в процес формування жюрі, ні в критерії відбору учасників. Відповідно, ми не були поінформовані, хто саме буде брати участь чи хто вже відібраний до участі в конкурсі, пройшов у фінал чи полуфінал», - йдеться в повідомленні.
Зауважується, що позиція Федерації відносно росії була чітко висловлена ще на початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 року, коли вони виключили Конкурс імені Чайковського з Федерації інституційно. Але за принципами роботи Федерації надавати відмову за принципом громадянства, паспорту, індивідуальним фізичним особам вони не вважають за можливе.
«На превеликий жаль, бо сьогодні кожен представник російської культури є представником держави-агресора. Саме тому ситуація, що склалася з появою росіянина у півфіналі, для нас є неприйнятною, оскільки українці, які беруть участь у конкурсі, були поставлені в умови, коли вони мають виступати на одній сцені з представниками держави-агресора», - зазначає Мінкульт.