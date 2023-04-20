У Ткаченка пояснили появу на українському конкурсі піаністів росіянина, який служив в армії рф під час війни

ukru
Ексклюзив
15:02 • 5903 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 35505 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 80535 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 204556 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 156606 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 159421 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 242720 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 453223 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 344903 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 356972 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+12°
1.8 м/с
81 %
746 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 179986 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 152110 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 125283 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 113655 перегляди
До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 73722 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 204623 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 242758 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 486963 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 623062 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 648966 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 32099 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 40656 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 113655 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 152110 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 179986 перегляди
Актуальне
У Ткаченка пояснили появу на українському конкурсі піаністів росіянина, який служив в армії рф під час війни

У Ткаченка пояснили появу на українському конкурсі піаністів росіянина, який служив в армії рф під час війни

Київ • УНН

 • 1072389 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Міністерство культури та інформаційної політики прояснило появу в півфіналі українського міжнародного музичного конкурсу імені Горовиця російського піаніста Станіслава Корчагіна, який служив у російській армії під час війни в Україні. У відомстві зазначили, що ситуація неприйнятна, передає УНН.

Деталі

«Фіналістами спеціального Конкурсу Горовиця Київ-Женева 2023 стали Йонсон Пак, Джуліан Тревельян та українець Роман Федюрко!» - йдеться в повідомленні.

Таким чином російський піаніст Станіслав Корчагін, не пройшов до фіналу.

Окрім того, Мінкульт прояснив кричущу ситуацію, яка склалась з появою у півфіналі конкурсу росіянина.

«Авторські права на концепцію «Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця» належать Благодійній організації. Протягом декількох років МКІП та КМДА щорічно підтримували проведення конкурсу в Києві. Цього року, як і минулого, МКІП не фінансує і не підтримує проведення конкурсу в Україні зі зрозумілих причин», - зазначається в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В українському конкурсі піаністів брав участь росіянин, який служив в армії рф під час війни

Повідомляється, що Всесвітня федерація міжнародних музичних конкурсів запропонувала минулого року підтримати конкурс Горовиця за умов неможливості його проведення в Україні. А саме – провести і профінансувати окремий конкурс, який буде носити таке ж ім'я, але в Женеві і повністю за рахунок донорських коштів.

«Ми, як МКІП, подякували за таку можливість, але не були залучені ні в процес формування жюрі, ні в критерії відбору учасників. Відповідно, ми не були поінформовані, хто саме буде брати участь чи хто вже відібраний до участі в конкурсі, пройшов у фінал чи полуфінал», - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що позиція Федерації відносно росії була чітко висловлена ще на початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 року, коли вони виключили Конкурс імені Чайковського з Федерації інституційно. Але за принципами роботи Федерації надавати відмову за принципом громадянства, паспорту, індивідуальним фізичним особам вони не вважають за можливе.

«На превеликий жаль, бо сьогодні кожен представник російської культури є представником держави-агресора. Саме тому ситуація, що склалася з появою росіянина у півфіналі, для нас є неприйнятною, оскільки українці, які беруть участь у конкурсі, були поставлені в умови, коли вони мають виступати на одній сцені з представниками держави-агресора», - зазначає Мінкульт.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКультура
Tesla
$248.65
Brent
$73.69
Bitcoin
$82,488.20
S&P 500
$5,517.50
Газ TTF
$40.35
Золото
$3,146.21
Ethereum
$1,818.34