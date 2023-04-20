У Ткаченко объяснили появление на украинском конкурсе пианистов россиянина, который служил в армии рф во время войны

ukru
10:03 • 78210 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 124651 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 115964 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 130668 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 114508 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 129840 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 124746 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108903 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102687 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113488 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 120444 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 131685 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 114006 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 116516 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 111687 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 208593 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 239202 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 178788 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 184651 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 220373 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 65358 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 109985 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 118254 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 133934 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 168739 просмотра
Актуальное
У Ткаченко объяснили появление на украинском конкурсе пианистов россиянина, который служил в армии рф во время войны

У Ткаченко объяснили появление на украинском конкурсе пианистов россиянина, который служил в армии рф во время войны

Киев • УНН

 • 1072388 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Министерство культуры и информационной политики прояснило появление в полуфинале украинского международного музыкального конкурса имени Горовица российского пианиста Станислава Корчагина, который служил в российской армии во время войны в Украине. В ведомстве отметили, что ситуация неприемлема, передает УНН.

Детали

«Финалистами специального Конкурса Горовица Киев-Женева 2023 стали Йонсон Пак, Джулиан Тревельян и украинец Роман Федюрко!» - говорится в сообщении.

Таким образом российский пианист Станислав Корчагин, не прошел в финал.

Кроме того, Минкульт прояснил вопиющую ситуацию, которая сложилась с появлением в полуфинале конкурса россиянина.

«Авторские права на концепцию «Международного конкурса молодых пианистов памяти Владимира Горовица принадлежат Благотворительной организации. В течение нескольких лет МКИП и КГГА ежегодно поддерживали проведение конкурса в Киеве. В этом году, как и в прошлом, МКИП не финансирует и не поддерживает проведение конкурса в Украине по понятным причинам», - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В украинском конкурсе пианистов участвовал россиянин, который служил в армии рф во время войны

Сообщается, что Всемирная федерация международных музыкальных конкурсов предложила в прошлом году поддержать конкурс Горовица при условии невозможности его проведения в Украине. А именно – провести и профинансировать отдельный конкурс, который будет носить такое же имя, но в Женеве и полностью за счет донорских средств.

«Мы, как МКИП, поблагодарили за такую возможность, но не были вовлечены ни в процесс формирования жюри, ни в критерии отбора участников. Соответственно, мы не были проинформированы, кто именно будет участвовать или кто уже отобран к участию в конкурсе, прошел в финал или полуфинал», - говорится в сообщении.

Отмечается, что позиция Федерации в отношении россии была четко выражена еще в начале полномасштабного вторжения рф в 2022 году, когда они исключили Конкурс имени Чайковского из Федерации институционально. Но по принципам работы Федерации предоставлять отказ по принципу гражданства, паспорта, индивидуальным физическим лицам они не считают возможным.

«К большому сожалению, потому что сегодня каждый представитель российской культуры является представителем государства-агрессора. Именно поэтому ситуация, сложившаяся с появлением россиянина в полуфинале, для нас неприемлема, поскольку украинцы, участвующие в конкурсе, были поставлены в условия, когда они должны выступать на одной сцене с представителями государства-агрессора», - отмечает Минкульт.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКультура

Обратиться по вопросам размещения рекламы