У Ткаченко объяснили появление на украинском конкурсе пианистов россиянина, который служил в армии рф во время войны

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«Финалистами специального Конкурса Горовица Киев-Женева 2023 стали Йонсон Пак, Джулиан Тревельян и украинец Роман Федюрко!» - говорится в сообщении.

Таким образом российский пианист Станислав Корчагин, не прошел в финал.

Кроме того, Минкульт прояснил вопиющую ситуацию, которая сложилась с появлением в полуфинале конкурса россиянина.

«Авторские права на концепцию «Международного конкурса молодых пианистов памяти Владимира Горовица принадлежат Благотворительной организации. В течение нескольких лет МКИП и КГГА ежегодно поддерживали проведение конкурса в Киеве. В этом году, как и в прошлом, МКИП не финансирует и не поддерживает проведение конкурса в Украине по понятным причинам», - отмечается в сообщении.

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Сообщается, что Всемирная федерация международных музыкальных конкурсов предложила в прошлом году поддержать конкурс Горовица при условии невозможности его проведения в Украине. А именно – провести и профинансировать отдельный конкурс, который будет носить такое же имя, но в Женеве и полностью за счет донорских средств.

«Мы, как МКИП, поблагодарили за такую возможность, но не были вовлечены ни в процесс формирования жюри, ни в критерии отбора участников. Соответственно, мы не были проинформированы, кто именно будет участвовать или кто уже отобран к участию в конкурсе, прошел в финал или полуфинал», - говорится в сообщении.

Отмечается, что позиция Федерации в отношении россии была четко выражена еще в начале полномасштабного вторжения рф в 2022 году, когда они исключили Конкурс имени Чайковского из Федерации институционально. Но по принципам работы Федерации предоставлять отказ по принципу гражданства, паспорта, индивидуальным физическим лицам они не считают возможным.

«К большому сожалению, потому что сегодня каждый представитель российской культуры является представителем государства-агрессора. Именно поэтому ситуация, сложившаяся с появлением россиянина в полуфинале, для нас неприемлема, поскольку украинцы, участвующие в конкурсе, были поставлены в условия, когда они должны выступать на одной сцене с представителями государства-агрессора», - отмечает Минкульт.