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В українському конкурсі піаністів бере участь росіянин, який служив в армії рф під час війни

В українському конкурсі піаністів бере участь росіянин, який служив в армії рф під час війни

Київ • УНН

 • 700619 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. В українському міжнародному музичному конкурсі імені Горовиця бере участь російський піаніст Станіслав Корчагін, який служив у російській армії під час війни в Україні. Про це йдеться на офіційній сторінці конкурсу на Facebook, передає УНН.

Деталі

Міжнародний конкурс молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця цього року проходить у Женеві через повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну.

На сторінці конкурсу Корчагін вказаний у числі учасників третього туру. У півфіналі росіянин гратиме твори Рахманінова і Чайковського.

На це звернув увагу засновник видання про класичну музику The Claquers Стас Невмержицький. На своєму Facebook він повідомив, що Корчагін служив у російській армії вже під час розв’язаної війни в Україні.

Тим часом, музикант та активіст Максим Майборода у своєму дописі на Facebook зазначив, що росіянин проходив службу в 154-й окремому комендантському преображенський полку, в 2014-2015 роках, вже під час того, як росія напала на Україну.

Цей полк Майборода називає візитною карткою російської федерації, російської армії.

"154-й окремий комендантський преображенський полк відроджений особисто путіним в 2013 році, за рік до початку вторгнення в Україну. Це візитна картка росії, обличчя режиму. Полк активно допомагає розвитку угруповання "юнармія" (сучасний "hitlerjugend"). Особиста гордість путіна – полк, що приймає головну участь в усіх найважливіших подіях фашистської держави сучасності", - написав музикант та Майборода.

Він також додав, що Корчагін є викладачем державної російської академії музики ім. Гнесіних.

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