В украинском конкурсе пианистов участвует россиянин, который служил в армии рф во время войны
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В украинском международном музыкальном конкурсе имени Горовица участвует российский пианист Станислав Корчагин, который служил в российской армии во время войны в Украине. Об этом говорится на официальной странице конкурса на Facebook, передает УНН.
Детали
Международный конкурс молодых пианистов памяти Владимира Горовица в этом году проходит в Женеве из-за полномасштабного вторжения российской федерации в Украину.
На странице конкурса Корчагин указан в числе участников третьего тура. В полуфинале россиянин будет играть произведения Рахманинова и Чайковского.
На это обратил внимание основатель издания о классической музыке The Claquers Стас Невмержицкий. На своем Facebook он сообщил, что Корчагин служил в российской армии уже во время развязанной войны в Украине.
Между тем, музыкант и активист Максим Майборода в своем посте на Facebook отметил, что россиянин проходил службу в 154-м отдельном комендантском преображенском полку, в 2014-2015 годах, уже во время того, как россия напала на Украину.
Этот полк Майборода называет визитной карточкой российской федерации, российской армии.
"154-й отдельный комендантский преображенский полк возрожден лично путиным в 2013 году, за год до начала вторжения в Украину. Это визитная карточка россии, лицо режима. Полк активно помогает развитию группировки "юнармия" (современный "hitlerjugend"). Личная гордость путина – полк, принимающий главное участие во всех важнейших событиях фашистского государства современности", - написал музыкант и Майборода.
Он также добавил, что Корчагин является преподавателем государственной российской академии музыки им. Гнесиных.
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