Минкульт раскритиковал Festival Arsmondo Slave: превозносит культуру россии, являющейся страной-агрессором

Детали

В МКИП указали, что Festival Arsmondo Slave в Страсбурге (Франция) позиционирует себя как славянский фестиваль, где украинцы будут выступать вместе с россиянами и белорусами.

"Подобные акценты в программе могут быть свидетельством очень досадного игнорирования причин, масштабов и последствий российской агрессии в Украине. Сейчас, когда Украина страдает от жестокого нашествия россии и беларуси, мы считаем неуместным фестиваль на тему славянских народов, а также использованные для описания концепции фестиваля термины, повторяющие нарративы российской пропаганды и созвучные с идеей "русского мира", - говорится в заявлении.

В МКИП подчеркнули, что "программа фестиваля смещает акценты с крупнейшей войны на европейском континенте за последние почти 80 лет после второй мировой войны и вместо этого фокусируется на нейтральных темах".

"Фестиваль продвигает и превозносит культуру россии, которая является страной-агрессором, почти не представляя украинскую, что является абсолютно неуместным и неприемлемым во времена войны", - говорится в заявлении.

В МКИП подчеркнули, что фестиваль, как важное международное событие, должен стать поводом для публичного осуждения российской агрессии, содействия остановке агрессии российской федерации и выражения поддержки Украине. "Потому что победа Украины – это спокойствие и мир в Европе, а победа россии это темные времена диктатуры и антигуманизма", - сказано в заявлении.

"Также обращаем внимание на украинских участников фестиваля, которые, получается, такой нарратив поддерживают и поэтому нам трудно объяснить и себе, и международным партнерам, как такое возможно", - добавили в ведомстве.

Напомним

МКИП на днях прокомментировало участие россиянина в украинском конкурсе пианистов.