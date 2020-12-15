Мінкульт хоче пом'якшити карантинні вимоги для закладів культури - Ткаченко

“Допомога закладам культури від держави через карантинні обмеження є. Вперше в Україні запрацювала програма інституційної підтримки через гранти Українського культурного фонду та Українського інституту книги. Деякі виплати вже здійснилися. Найближчим часом виплату грантів поновлять. Ми сподіваємося, що цього року всі зобов’язання, які держава брала перед грантодавцями, будуть виконані. Це наша репутація, це довіра до нас як креативного культурного суспільства”, — зазначив він.

За його словами, крім цих грантів є й інші програми підтримки.

“Наразі ухвалений Закон для підтримки культури і креативних індустрій. Олександр Ткаченко стверджує, що це полегшить надання культурних послуг, дозволить ефективніше працювати самим культурним установам”, — додається у повідомленні.

Також у Міністерстві змінили постанову “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури”. Додається, що Міністерство культури з Міністерством фінансів напрацьовує спрощення користуванням державною програмою кредитування 5-7-9% для бізнесу в Україні. Це робиться для того, щоб і культурні заклади, і креативна економіка могли долучитися до цієї програми активніше в період карантину.

“Креативна економіка як сфера культури чи не найбільше постраждала через епідемію та карантин. Ми намагаємося зробити поправки до постанов щодо карантинного режиму. Тому що хто як не культурні заклади дотримуються цих вимог та ставляться відповідально до дотримання протиепідемічних заходів”, — додав міністр.

Нагадаємо, у Міністерстві культури пропонують запровадити на території органів місцевого самоврядуваня стандарти забезпечення культурними послугами громадян, створити Центри культурних послуг та здійснити реформу фінансування культури.

Як раніше повідомлялося в УНН, уряд вже вводив “карантин вихідного дня” до кінця листопада — простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.

Додамо, що в Україні станом на 15 грудня вже 909 тис. випадків COVID-19, за добу — 8 416.