Минкульт хочет смягчить карантинные требования для учреждений культуры - Ткаченко

“Помощь учреждениям культуры от государства через карантин есть. Впервые в Украине заработала программа институциональной поддержки через гранты Украинского культурного фонда и Украинского института книги. Некоторые выплаты уже осуществились. В ближайшее время выплату грантов возобновят. Мы надеемся, что в этом году все обязательства, которые государство брало перед грантодателями, будут выполнены. Это наша репутация, это доверие к нам как креативному культурному обществу”, — отметил он.

По его словам, кроме этих грантов есть и другие программы поддержки.

“Сейчас принят Закон для поддержки культуры и креативных индустрий. Александр Ткаченко утверждает, что это облегчит предоставление культурных услуг, позволит более эффективно работать самым культурным учреждениям”, — добавляется в сообщении.

Также в Министерстве изменили постановление “Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться государственными и коммунальными учреждениями культуры”. Добавляется, что Министерство культуры с Министерством финансов нарабатывает упрощения использованием государственной программе кредитования 5-7-9% для бизнеса в Украине. Это делается для того, чтобы и культурные заведения, и креативная экономика могли присоединиться к этой программе активно в период карантина.

“Креативная экономика как сфера культуры больше всего пострадала из-за эпидемии и карантин. Мы стараемся сделать поправки в постановления касательно карантинного режима. Потому что кто, как культурные учреждения придерживаются этих требований и относятся ответственно к соблюдению противоэпидемических мероприятий”, — добавил министр.

Напомним, в Министерстве культуры предлагают ввести на территории органов местного самоуправлений стандарты обеспечения культурными услугами граждан, создать центры культурных услуг осуществить реформу финансирования культуры.

Как ранее сообщалось в УНН, правительство уже вводило “карантин выходного дня” до конца ноября — простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Впоследствии начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что будут редлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.

Добавим, что в Украине по состоянию на 15 декабря уже 909 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 8 416.