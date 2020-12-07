Ткаченко запропонував “3 кроки” для розвитку культури на місцях

“Міністерство має сформувати чіткі і адекватні правила гри, а місцеве самоврядування як ті, хто безпосередньо реалізує державну політику, – дотримуватись цих правил”, - зазначив міністр.

Також Ткаченко повідомив про “три важливі кроки на найближчий час”:

- затвердити та впровадити мінімальні стандарти забезпечення громадян культурними послугами. Вони вже напрацьовані і цього тижня будуть надіслані на погодження до ЦОВВ та Асоціацій органів місцевого самоврядування;

- продовжити ініціативу по створенню Центрів культурних послуг. Ряд успішних прикладів ЦКП, побудованих ресурсом ОТГ, доводять їхню ефективність. Рівень залученості населення у культурне життя там значно вищий;

- погодити план з реалізації реформи фінансування, який від МКІП вже подано на розгляд Кабміну. Без реформування системи фінансування культури на місцевому рівні – її роль і місце у житті громади та держави буде змінюватися дуже повільно.

“Однак, через автономію у повноваженнях і прийнятті рішень, яка супроводжує децентралізацію, – маємо не допустити неефективного управління культурою на місцевому рівні. Мова йде про існуючу проблему зі штатом та реорганізаціями”, - зазначив глава Міністерства культури.

Додамо, що за словами Ткаченка, це не повинно нівелювати усі доступні можливості, запущені Урядом протягом попередніх 3х років. Бо без спроможності на місцях подаватися на гранти УКФ, ефективно здійснювати обмін новими україномовними книгами, закупленими УІК, без нормальних кіноустановок, де можна насолоджуватися кіно, без інклюзивної мистецької освіти – ми просто втрачатимемо якість людського капіталу та сенс життя. “МКІП вже розробляє методичні рекомендації щодо структури системи управління у сфері культури та її функціонування в ОТГ, щоб не допустити це.

Культура здатна об’єднати жителів. З боку держави підтримка є, але ініціатива має йти знизу. Тільки розуміючи цінність культури на рівні громад – потенціал ресурсу культури буде використовуватися ефективно та на благо економічного розвитку регіонів”, - підсумував міністр.

Нагадаємо, восени, глава Мінкульту заявив, що в планах Міністерства запустити проект "Велика реставрація", пілотні Центри культурних послуг та виробництво серіалів українською мовою.