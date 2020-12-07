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Ткаченко предложил "3 шага" для развития культуры на местах

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Министерстве культуры предлагают ввести на территории органов местного самоуправления стандарты обеспечения культурными услугами граждан, создать центры культурных услуг осуществить реформу финансирования культуры. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко, передает УНН.

“Министерство должно сформировать четкие и адекватные правила игры, а местное самоуправление как те, кто непосредственно реализует государственную политику, — придерживаться этих правил”, — отметил министр.

Также Ткаченко сообщил о “трех важных шагах на ближайшее время”:

— утвердить и внедрить минимальные стандарты обеспечения граждан культурными услугами. Они уже наработанные и на этой неделе будут направлены на согласование в ЦОИВ и Ассоциаций органов местного самоуправления;

— продолжить инициативу по созданию Центров культурных услуг. Ряд успешных примеров ЦКУ, построенных ресурсом ОТО, доказывают их эффективность. Уровень вовлеченности населения в культурную жизнь там значительно выше;

— согласовать план по реализации реформы финансирования, который от МКИП уже подано на рассмотрение Кабмина. Без реформирования системы финансирования культуры на местном уровне — ее роль и место в жизни общества и государства будет меняться очень медленно.

“Однако, из-за автономии в полномочиях и принятии решений, которая сопровождает децентрализацию, — должны не допустить неэффективного управления культурой на местном уровне. Речь идет о существующей проблеме со штатом и реорганизациями”, - отметил глава Министерства культуры.

Добавим, что по словам Ткаченко, это не должно нивелировать все доступные возможности, запущенные Правительством течение предыдущих 3х лет. Потому что без способности на местах подаваться на гранты УКФ, эффективно осуществлять обмен новыми украиноязычными книгами, закупленными УИК, без нормальных киноустановок, где можно наслаждаться кино, без инклюзивного художественного образования — мы просто будем терять качество человеческого капитала и смысл жизни. “МКИП уже разрабатывает методические рекомендации по структуре системы управления в сфере культуры и ее функционирования в ОТГ, чтобы не допустить этого.

Культура способна объединить жителей. Со стороны государства поддержка есть, но инициатива должна идти снизу. Только понимая ценность культуры на уровне общин — потенциал ресурса культуры будет использоваться эффективно и на благо экономического развития регионов”, - подытожил министр.

Напомним, осенью, глава Минкульта заявил, что в планах Министерства запустить проект “Большая реставрация”, пилотные центры культурных услуг и производство сериалов на украинском языке.

Украинские Национальные Новости

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