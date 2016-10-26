Міністри оборони НАТО обговорять військові дії РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Міністри оборони країн-учасниць НАТО проведуть дводенну зустріч у Брюсселі, під час якої обговорять посилення стабільності і оборони Алянсу, прогрес у збільшенні присутності на східному флангу НАТО, військові дії Росії як поблизу кордонів Альянсу на сході, так і в Сирії, підготовку кадрів у Іраку, співпрацю НАТО-ЄС та інше. Про це заявив Генеральний секретар Альянсу Йєнс Столтенберг з нагоди початку засідання, передає УНН з посиланням на прес-службу інституції.
"Сьогодні і завтра міністри оборони країн НАТО зустрінуться для обговорення, як ми будемо просуватися з (реалізацією - ред.) рішень, прийнятих на саміті у Варшаві. І про те, як збільшити стримування і оборону НАТО, а також про те, як спроектувати стабільність за межами наших кордонів", - зазначив Й.Столтенберг.
З його слів, міністри оцінять прогрес щодо планів збільшення присутності НАТО в східній частині Альянсу, а також в Чорноморському регіоні.
"І ми будемо обговорювати недавні військові дії Росії уздовж наших кордонів... Лише цього місяця Росія розгорнула здатні нести ядерний заряд ракети "Іскандер" у Калінінградській області і призупинив "плутонієву" угоду зі Сполученими Штатами", - додав Генсек НАТО.
"І Росія продовжує дестабілізувати східну Україну з військовою та фінансовою підтримкою сепаратистів. Ці кроки не знижують напруженості і не відновлюють передбачуваності у наших відносинах", - додав Й.Столтенберг.
Також він додав, що на південних кордонах НАТО Росія продовжує підтримувати режим Башара Асада в Сирії, що "також викликає глибоку тривогу".
"Росія відновила бомбардування Алеппо, який посилює гуманітарну катастрофу", - зауважив Й.Столтенберг.
За його словами, обговорюватиметься й "підготовка кадрів і створення потенціалу в Іраку".
"Завтра ми будемо зустрічатися з Верховним представником ЄС Федерікою Могеріні і обговорювати, як покращити співпрацю між НАТО і ЄС ще більше", - зазначив Генсек Альянсу.