Міністри оборони НАТО обговорять військові дії РФ

"Сьогодні і завтра міністри оборони країн НАТО зустрінуться для обговорення, як ми будемо просуватися з (реалізацією - ред.) рішень, прийнятих на саміті у Варшаві. І про те, як збільшити стримування і оборону НАТО, а також про те, як спроектувати стабільність за межами наших кордонів", - зазначив Й.Столтенберг.

З його слів, міністри оцінять прогрес щодо планів збільшення присутності НАТО в східній частині Альянсу, а також в Чорноморському регіоні.

"І ми будемо обговорювати недавні військові дії Росії уздовж наших кордонів... Лише цього місяця Росія розгорнула здатні нести ядерний заряд ракети "Іскандер" у Калінінградській області і призупинив "плутонієву" угоду зі Сполученими Штатами", - додав Генсек НАТО.

"І Росія продовжує дестабілізувати східну Україну з військовою та фінансовою підтримкою сепаратистів. Ці кроки не знижують напруженості і не відновлюють передбачуваності у наших відносинах", - додав Й.Столтенберг.

Також він додав, що на південних кордонах НАТО Росія продовжує підтримувати режим Башара Асада в Сирії, що "також викликає глибоку тривогу".

"Росія відновила бомбардування Алеппо, який посилює гуманітарну катастрофу", - зауважив Й.Столтенберг.

За його словами, обговорюватиметься й "підготовка кадрів і створення потенціалу в Іраку".

"Завтра ми будемо зустрічатися з Верховним представником ЄС Федерікою Могеріні і обговорювати, як покращити співпрацю між НАТО і ЄС ще більше", - зазначив Генсек Альянсу.