Министры обороны НАТО обсудят военные действия РФ

"Сегодня и завтра министры обороны стран НАТО встретятся для обсуждения, как мы будем продвигаться с (реализацией - ред.) решений, принятых на саммите в Варшаве. И того, как увеличить сдерживание и оборону НАТО, а также о том, как спроектировать стабильность за пределами наших границ", - отметил Й.Столтенберг.

По его словам, министры оценят прогресс относительно планов увеличения присутствия НАТО в восточной части Альянса, а также в Черноморском регионе.

"И мы будем обсуждать недавние военные действия России вдоль наших границ... Только в этом месяце Россия развернула способные нести ядерный заряд ракеты "Искандер" в Калининградской области и приостановила "плутониевое" соглашение с Соединенными Штатами", - добавил Генсек НАТО.

"И Россия продолжает дестабилизировать восточную Украину с военной и финансовой поддержкой сепаратистов. Эти шаги не снижают напряженности и не восстанавливают предсказуемости в наших отношениях", - добавил Й.Столтенберг.

Также он добавил, что на южных границах НАТО Россия продолжает поддерживать режим Башара Асада в Сирии, что "также вызывает глубокую тревогу".

"Россия возобновила бомбардировки Алеппо, что усиливает гуманитарную катастрофу", - отметил Й.Столтенберг.

По его словам, будет обсуждаться и "подготовка кадров и создание потенциала в Ираке".

"Завтра мы будем встречаться с Верховным представителем ЕС Федерикой Могерини и будем обсуждать, как улучшить сотрудничество между НАТО и ЕС еще больше", - отметил Генсек Альянса.