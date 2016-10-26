Министры обороны НАТО обсудят военные действия РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Министры обороны стран-участниц НАТО проведут двухдневную встречу в Брюсселе, во время которой обсудят усиление стабильности и обороны Алянса, прогресс в увеличении присутствия на восточном фланге НАТО, военные действия России как вблизи границ альянса на востоке, так и в Сирии, подготовку кадров в Ираке, сотрудничество НАТО и ЕС и прочее. Об этом заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг по случаю начала заседания, передает УНН со ссылкой на пресс-службу организации.
"Сегодня и завтра министры обороны стран НАТО встретятся для обсуждения, как мы будем продвигаться с (реализацией - ред.) решений, принятых на саммите в Варшаве. И того, как увеличить сдерживание и оборону НАТО, а также о том, как спроектировать стабильность за пределами наших границ", - отметил Й.Столтенберг.
По его словам, министры оценят прогресс относительно планов увеличения присутствия НАТО в восточной части Альянса, а также в Черноморском регионе.
"И мы будем обсуждать недавние военные действия России вдоль наших границ... Только в этом месяце Россия развернула способные нести ядерный заряд ракеты "Искандер" в Калининградской области и приостановила "плутониевое" соглашение с Соединенными Штатами", - добавил Генсек НАТО.
"И Россия продолжает дестабилизировать восточную Украину с военной и финансовой поддержкой сепаратистов. Эти шаги не снижают напряженности и не восстанавливают предсказуемости в наших отношениях", - добавил Й.Столтенберг.
Также он добавил, что на южных границах НАТО Россия продолжает поддерживать режим Башара Асада в Сирии, что "также вызывает глубокую тревогу".
"Россия возобновила бомбардировки Алеппо, что усиливает гуманитарную катастрофу", - отметил Й.Столтенберг.
По его словам, будет обсуждаться и "подготовка кадров и создание потенциала в Ираке".
"Завтра мы будем встречаться с Верховным представителем ЕС Федерикой Могерини и будем обсуждать, как улучшить сотрудничество между НАТО и ЕС еще больше", - отметил Генсек Альянса.