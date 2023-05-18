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Міністр оборони Великої Британії підтвердив застосовування Україною ракет Storm Shadow

Міністр оборони Великої Британії підтвердив застосовування Україною ракет Storm Shadow

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес заявив, що ракети великої дальності Storm Shadow, надані Україні Великою Британією, використовувалися з моменту оголошення про розгортання, інформує УНН.

Деталі

Виступаючи в четвер на пресконференції в Лондоні разом зі своїм норвезьким колегою Бйорном Арільдом Гремом, Воллес сказав, що не розкриватиме подробиць оперативної діяльності.

«Все, що я можу сказати, це те, що, наскільки я розумію, ракета використовувалась з того часу, як ми оголосили про його розгортання в Україні, але я не вдаватимуся в подробиці».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ISW: Україна могла завдати удари по ворогу не британськими ракетами, а іншими системами ураження

Довідка

Storm Shadow - це крилата ракета великої дальності розроблена спільно Великою Британією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. З дальністю стрілянини понад 250 кілометрів це трохи менше за 300 кілометрову дальність американських тактичних ракетних систем класу «земля-земля», або ATACMS, про які Україна давно просила.

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