Министр обороны Великобритании подтвердил применение Украиной ракет Storm Shadow
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что ракеты большой дальности Storm Shadow, предоставленные Украине Великобританией, использовались с момента объявления о развертывании, информирует УНН.
Детали
Выступая в четверг на пресс-конференции в Лондоне вместе со своим норвежским коллегой Бьёрном Арильдом Грэмом, Уоллес сказал, что не будет раскрывать подробностей оперативной деятельности.
«Все, что я могу сказать, это то, что, насколько я понимаю, ракета использовалась с тех пор, как мы объявили о ее развертывании в Украине, но я не буду вдаваться в подробности».
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Справка
Storm Shadow - это крылатая ракета большой дальности разработанная совместно Великобританией и Францией, которая обычно запускается с воздуха. С дальностью стрельбы более 250 километров это чуть меньше 300 километровой дальности американских тактических ракетных систем класса «земля-земля», или ATACMS, о которых Украина давно просила.