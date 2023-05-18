Министр обороны Великобритании подтвердил применение Украиной ракет Storm Shadow

Детали

Выступая в четверг на пресс-конференции в Лондоне вместе со своим норвежским коллегой Бьёрном Арильдом Грэмом, Уоллес сказал, что не будет раскрывать подробностей оперативной деятельности.

«Все, что я могу сказать, это то, что, насколько я понимаю, ракета использовалась с тех пор, как мы объявили о ее развертывании в Украине, но я не буду вдаваться в подробности».

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Справка

Storm Shadow - это крылатая ракета большой дальности разработанная совместно Великобританией и Францией, которая обычно запускается с воздуха. С дальностью стрельбы более 250 километров это чуть меньше 300 километровой дальности американских тактических ракетных систем класса «земля-земля», или ATACMS, о которых Украина давно просила.