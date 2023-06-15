Міністр оборони США повідомив, що обговорюватимуть союзники на "Рамштайн-13"

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"Наша прихильність Україні є незмінною, і ця контактна група залишається єдиною та рішучою. Наші зусилля ґрунтуються на ширшому стратегічному підході. Ми прагнемо забезпечити, щоб Україна мала потенціал, необхідний для захисту своїх громадян і своєї території, для стримання подальших агресій з боку росії і, зрештою, для перемоги над кампанією жорстокості та завойовництва путіна. І наш порядок денний сьогодні відображає ці цілі", - заявив Остін.

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За його словами, Контактна група зосередиться на продовженні зусиль із захисту українських громадян та об'єктів критичної інфраструктури від повітряних атак рф. Він нагадав, що партнери вже надали Києву системи Patriot, IRIS-T та NASAMS.

"Ці внески захищають українських мирних жителів від безжальних ракетних і безпілотних атак росії... Я попросив членів цієї Контактної групи продовжувати працювати, щоб забезпечити Україну засобами протиповітряної оборони та боєприпасами, які необхідні для захисту громадян", - сказав міністр.

Він відзначив, що країни-союзники продовжуватимуть адаптувати допомогу до мінливих обставин і потреб українських захисників на місцях. Зокрема, вони обговорять підготовку українських пілотів на західних винищувачах.

"На нашій останній зустрічі ми анонсували нову ініціативу Нідерландів і Данії щодо підготовки українських пілотів на винищувачах 4-го покоління, включно з F-16. Я хочу подякувати Нідерландам і Данії за те, що вони очолили ці важливі зусилля, і ми з нетерпінням чекаємо почути більше про ваш прогрес сьогодні", - зазначив Остін.

Міністр також повідомив, що на зустрічі Німеччина та Польща проінформують про наступні кроки у підтримці українських танків Leopard.

Крім цього, Остін розповів, що ще однією темою "Рамштайн-13" стануть довгострокові потреби Збройних сил України. Союзники розглянуть, як гарантувати захист країни від майбутніх атак росії.

"Стає дедалі очевиднішим, що Україні потрібні сили, взаємосумісні з нашими військовими. Тож сьогодні ми почуємо від командувача США Каволі та деяких наших колег про майбутні плани тренувань та нашу роботу з підтримки цього. Усі ці зусилля допоможуть підтримати українську армію у поточній боротьбі, а також закладуть основу майбутньої сили України", - наголосив міністр.

Підсумовуючи, він заявив, що країни-союзники продовжать підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".

Нагадаємо

На засідання до Брюсселя прибув міністр оборони України Олексій Резніков.

Напередодні голова українського оборонного відомства Олексій Резніков окреслив ключові теми, які стануть предметом переговорів. За словами Резнікова, основним стане поглиблення та розширення співпраці у межах “літакової коаліції”, що створюється. Поки що йдеться виключно про навчання українських пілотів на західних літаках.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що на тлі українського контранступу союзники на зустрічі у форматі "Рамштайн" зосередяться на тому, щоб забезпечити підтримку та забезпечення того, щоб усі поставлені системи озброєння працювали належним чином.