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Столтенберг назвав пріоритети "Рамштайну" щодо підримки України на тлі контрнаступу

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. На тлі українського контранступу союзники на зустрічі у форматі "Рамштайн" у четвер зосередяться на тому, щоб забезпечити підтримку та забезпечення того, щоб усі поставлені системи озброєння працювали належним чином. Про це заявив журналістам Генсек НАТО Єнс Столтенберг, прибувши вранці на засідання міністрів оборони Альянсу у Брюсселі, пише УНН.

Столтенберг назвав пріоритети "Рамштайну" щодо підримки України на тлі контрнаступу

Цитата

"Я очікую багато нових обіцянок (...) Ми бачили значні обіцянки від обох - як від європейських союзників, так і від Північної Америки, США (...) Я також бачив, що кілька європейських союзників оголосили про більшу підтримку. (...) Тому це постійний процес", - сказав Генсек НАТО.

"Україна потребує багатьох різних типів підтримки, але, можливо, головна увага буде зосереджена або була і продовжує зосереджуватися на важливості підтримки та забезпеченні того, щоб усі системи, які вже є, працювали належним чином", - наголосив Столтерберг.

"Що я маю на увазі: що у них є боєприпаси, запасні частини, обслуговування, можливості ремонту, щоб вони діяли і підтримувалися протягом усього наступу", - уточнив він.

Доповнення

Сьогодні, 15 червня, відбудеться вже 13-те засідання Контактної групи з питань оборони України (зустріч у форматі “Рамштайн”). Напередодні голова українського оборонного відомства Олексій Резніков окреслив ключові теми, які стануть предметом переговорів.

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