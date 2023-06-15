Министр обороны США сообщил, что будут обсуждать союзники на "Рамштайн-13"

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"Наша приверженность Украине неизменна, и эта контактная группа остается единой и решительной. Наши усилия основываются на более широком стратегическом подходе. Мы стремимся обеспечить, чтобы Украина имела потенциал, необходимый для защиты своих граждан и своей территории, для сдерживания дальнейших агрессий со стороны России и, наконец, для победы над кампанией жестокости и завоевания Путина. И наша повестка дня сегодня отражает эти цели", - заявил Остин.

Детали

По его словам, Контактная группа сосредоточится на продолжении усилий по защите украинских граждан и объектов критической инфраструктуры от воздушных атак рф. Он напомнил, что партнеры уже предоставили Киеву системы Patriot, IRIS-T и NASAMS.

"Эти взносы защищают украинских мирных жителей от безжалостных ракетных и беспилотных атак россии. Я попросил членов этой Контактной группы продолжать работать, чтобы обеспечить Украину средствами противовоздушной обороны и боеприпасами, которые необходимы для защиты граждан", - сказал министр.

Он отметил, что страны-союзники будут продолжать адаптировать помощь к меняющимся обстоятельствам и потребностям украинских защитников на местах. В частности, они обсудят подготовку украинских пилотов на западных истребителях.

"На нашей последней встрече мы анонсировали новую инициативу Нидерландов и Дании по подготовке украинских пилотов на истребителях 4-го поколения, включая F-16. Я хочу поблагодарить Нидерланды и Данию за то, что они возглавили эти важные усилия, и мы с нетерпением ждем услышать больше о вашем прогрессе сегодня", - отметил Остин.

Министр также сообщил, что на встрече Германия и Польша проинформируют о следующих шагах в поддержке украинских танков Leopard.

Кроме этого, Остин рассказал, что еще одной темой "Рамштайн-13" станут долгосрочные потребности Вооруженных сил Украины. Союзники рассмотрят, как гарантировать защиту страны от будущих атак россии.

"Становится все более очевидным, что Украине нужны силы, взаимосовместимые с нашими военными. Поэтому сегодня мы услышим от командующего США Каволи и некоторых наших коллег о будущих планах тренировок и нашей работе по поддержке этого. Все эти усилия помогут поддержать украинскую армию в текущей борьбе, а также заложат основу будущей силы Украины", - подчеркнул министр.

Подытоживая, он заявил, что страны-союзники продолжат поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Напомним

На заседание в Брюссель прибыл министр обороны Украины Алексей Резников.

Накануне глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников очертил ключевые темы, которые станут предметом переговоров. По словам Резникова, основным станет углубление и расширение сотрудничества в рамках создаваемой “самолетной коалиции”. Пока речь идет исключительно об обучении украинских пилотов на западных самолетах.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на фоне украинского контрнаступления союзники на встрече в формате "Рамштайн" сосредоточатся на том, чтобы обеспечить поддержку и обеспечение того, чтобы все поставленные системы вооружения работали должным образом.