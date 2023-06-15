Министр обороны США сообщил, что будут обсуждать союзники на "Рамштайн-13"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин, открывая 13-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (встреча в формате "Рамштайн"), заявил, что страны-союзники обсудят обеспечение Украины средствами ПВО, подготовку украинских пилотов на современных западных истребителях, а также долгосрочную поддержку страны в защите от будущих атак рф, передает корреспондент УНН.
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"Наша приверженность Украине неизменна, и эта контактная группа остается единой и решительной. Наши усилия основываются на более широком стратегическом подходе. Мы стремимся обеспечить, чтобы Украина имела потенциал, необходимый для защиты своих граждан и своей территории, для сдерживания дальнейших агрессий со стороны России и, наконец, для победы над кампанией жестокости и завоевания Путина. И наша повестка дня сегодня отражает эти цели", - заявил Остин.
Детали
По его словам, Контактная группа сосредоточится на продолжении усилий по защите украинских граждан и объектов критической инфраструктуры от воздушных атак рф. Он напомнил, что партнеры уже предоставили Киеву системы Patriot, IRIS-T и NASAMS.
"Эти взносы защищают украинских мирных жителей от безжалостных ракетных и беспилотных атак россии. Я попросил членов этой Контактной группы продолжать работать, чтобы обеспечить Украину средствами противовоздушной обороны и боеприпасами, которые необходимы для защиты граждан", - сказал министр.
Он отметил, что страны-союзники будут продолжать адаптировать помощь к меняющимся обстоятельствам и потребностям украинских защитников на местах. В частности, они обсудят подготовку украинских пилотов на западных истребителях.
"На нашей последней встрече мы анонсировали новую инициативу Нидерландов и Дании по подготовке украинских пилотов на истребителях 4-го поколения, включая F-16. Я хочу поблагодарить Нидерланды и Данию за то, что они возглавили эти важные усилия, и мы с нетерпением ждем услышать больше о вашем прогрессе сегодня", - отметил Остин.
Министр также сообщил, что на встрече Германия и Польша проинформируют о следующих шагах в поддержке украинских танков Leopard.
Кроме этого, Остин рассказал, что еще одной темой "Рамштайн-13" станут долгосрочные потребности Вооруженных сил Украины. Союзники рассмотрят, как гарантировать защиту страны от будущих атак россии.
"Становится все более очевидным, что Украине нужны силы, взаимосовместимые с нашими военными. Поэтому сегодня мы услышим от командующего США Каволи и некоторых наших коллег о будущих планах тренировок и нашей работе по поддержке этого. Все эти усилия помогут поддержать украинскую армию в текущей борьбе, а также заложат основу будущей силы Украины", - подчеркнул министр.
Подытоживая, он заявил, что страны-союзники продолжат поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".
Напомним
На заседание в Брюссель прибыл министр обороны Украины Алексей Резников.
Накануне глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников очертил ключевые темы, которые станут предметом переговоров. По словам Резникова, основным станет углубление и расширение сотрудничества в рамках создаваемой “самолетной коалиции”. Пока речь идет исключительно об обучении украинских пилотов на западных самолетах.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на фоне украинского контрнаступления союзники на встрече в формате "Рамштайн" сосредоточатся на том, чтобы обеспечить поддержку и обеспечение того, чтобы все поставленные системы вооружения работали должным образом.