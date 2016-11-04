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Міністр оборони анонсував збільшення зарплат для військовослужбовців Сил спеціальних операцій

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 4 листопада. УНН. Міністр оборони України, генерал армії Степан Полторак анонсував збільшення зарплат для військовослужбовців Сил спеціальних операцій до кінця року. Про це він сказав під час візиту до в/ч 2336 (3-й полк) у Кропивницькому, передає кореспондент УНН.

Міністр оборони анонсував збільшення зарплат для військовослужбовців Сил спеціальних операцій

“Буквально позавчора Головнокомандувач ЗСУ Президент України поставив мені завдання щодо розробки проекту Постанови уряду, яким передбачити підвищення грошового утримання для Сил спеціальних операцій. Ви маєте отримувати більше, ніж інші військові, це пов’язано з вимогами до вас і з ризиками, на які ви наражаєтесь кожного дня. Я вчора почав працювати над цією Постановою і я переконаний в тому, що до кінця місяця ми завершимо цю роботу”, — сказав С.Полторак.

Міністр висловив сподівання, що до 25-річччя створення ЗСУ таке рішення буде прийняте і розпорядження Президента буде виконано.

Нагадаємо, 4 листопада, міністр оборони України, генерал армії Степан Полторак прибув з робочим візитом до Кіровоградської області.

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