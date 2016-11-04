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15 марта, 19:03 • 114520 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164690 просмотра

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Министр обороны анонсировал увеличение зарплат для военнослужащих Сил специальных операций

Министр обороны анонсировал увеличение зарплат для военнослужащих Сил специальных операций

Киев • УНН

 • 13502 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 4 ноября. УНН. Министр обороны Украины, генерал армии Степан Полторак анонсировал увеличение зарплат для военнослужащих Сил специальных операций до конца года. Об этом он сказал во время визита в в / ч 2336 (3-й полк) в Кропивницком, передает корреспондент УНН.

"Буквально позавчера Главнокомандующий ВСУ Президент Украины поставил мне задачу по разработке проекта постановления правительства, которым предусмотреть повышение денежного содержания для Сил специальных операций. Вы должны получать больше, чем другие военные, это связано с требованиями к вам и с рисками,   которым вы подвергаетесь каждый день. Я вчера начал работать над этим Постановлением и я убежден в том, что до конца месяца мы завершим эту работу ", - сказал С.Полторак.

Министр выразил надежду, что к 25-летию создания ВСУ такое решение будет принято и распоряжение Президента будет выполнено.

Напомним, 4 ноября, министр обороны Украины, генерал армии Степан Полторак прибыл с рабочим визитом до Кировоградской области .

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